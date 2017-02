Legionowo. Pijany damski bokser nawet przy policji rzucał się na swoją partnerkę

Pijany 30-letni Adam M. nawet przy policjantach i ratownikach medycznych rzucał się z pięściami na swoją partnerkę. Dramat tej kobiety trwał od przeszło roku. Wobec karanego już w przeszłości damskiego boksera sąd zastosował 3-miesięczny tymczasowy areszt. Obecnie grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Damski bokser recydywista

– Tydzień temu, mężczyzna wrócił do domu po alkoholu i ponownie wszczął awanturę. Kobieta z małym dzieckiem uciekła przed agresorem do toalety i zamknęła drzwi. Mężczyzna wtedy wybił ręką szybę w drzwiach. Mimo odniesionych obrażeń nawet przy policjantach i ratownikach medycznych przybyłych na miejsce nadal próbował uderzyć kobietę – relacjonuje przebieg tych tragicznych zdarzeń podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie. Okazuje się, że już w przeszłości wielokrotnie karany, zaś obecnie ukrywający się przed wymiarem sprawiedliwości, 30-letni Adam M. od ponad roku znęcał się psychicznie i fizycznie nad swoją partnerką. Mężczyzna wciąż ją kontrolował i utrudniał jej kontakty z rodziną, zaś będąc pod wpływem alkoholu wszczynał awantury domowe, ubliżał jej i groził pozbawieniem życia, a także niszczył przedmioty domowe. – Do tego wszystkiego mężczyzna stosował wobec partnerki przemoc fizyczną. Bił ją i kopał po całym ciele – dodaje rzeczniczka prasowa legionowskiej komendy.

Areszt za przemoc domową

Nękana kobieta w końcu postanowiła przerwać milczenie i o tragedii, która ją dotknęła, opowiedzieć policjantom. Ci, podejmując ostatnio w ich domu interwencję, przy zatrzymanym 30-letnim Adamie M. ujawnili dodatkowo cudzy dowód osobisty. Prokurator postawił damskiemu bokserowi już odpowiednie zarzuty, w tym te najważniejsze dotyczące znęcania się nad swoją partnerką i dotkliwego jej pobicia. Legionowska temida przychyliła się do wniosku śledczych i wobec agresywnego 30-latka zastosowała najdotkliwszy środek zapobiegawczy w postaci 3-miesięcznego tymczasowego aresztu.