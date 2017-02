Legionowo. Pożar domu przy Zegrzyńskiej. Poparzone 4 osoby, w tym jedno dziecko

Trzy zastępy straży pożarnej gasiły pożar domu przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie. Z poparzeniami ciała do szpitali trafiły 4 osoby, w tym jedno dziecko.

Poparzeni w szpitalach

Do pożaru doszło w nocy z piątku na sobotę (11 lutego br.) Kilka minut po godzinie 3, ogień pojawił się w drewniano-murowanym, parterowym domu jednorodzinnym stojącym przy ulicy Zegrzyńskiej w Legionowie. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, mieszkańcy palącego się domu przebywali na zewnątrz pod opieką zespołów ratownictwa medycznego. 4 osoby, w tym dziecko doznali poparzeń ciała. Rannych karetkami przetransportowano do szpitali.

2 zaczadzone psy

Strażacy zajęli się gaszeniem pożaru. Ogień niestety rozprzestrzenił się już w przedpokoju i w jednym z pokoi tego budynku. Cały dom został dość mocno okopcony. W jego wnętrzu strażacy odnaleźli 2 martwe psy, które najprawdopodobniej uległy zaczadzeniu. Akcja ratunkowa trwała przeszło 3 godziny. Strażacy nie wiedzą, co było przyczyną pożaru. W najbliższym czasie ustali to legionowska policja. – Powołaliśmy biegłego, którego zadaniem będzie wyjaśnienie wszystkich okoliczności, na skutek, których doszło do tego pożaru – informuje st. asp. Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.