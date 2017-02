Legionowo. Przychodnia „Puls” na os. Piaski zmieni adres?

O tym, czy mieszczący się na legionowskich Piaskach ośrodek zdrowia „Puls” na uprzywilejowanych warunkach przeniesie się do części usługowej wznoszonego nieopodal bloku, już wkrótce mają zdecydować miejscy radni.

Bez przetargu

Na parterze nowego wznoszonego przez legionowski ratusz bloku na os. Piaski mają powstać lokale usługowe, w tym nowe prowadzone przez miejską spółkę „KZB” przedszkole. Właściciele ośrodka zdrowia „Puls”, dotychczas działającego przy ulicy Zegrzyńskiej 27, nieopodal realizowanej przez miasto inwestycji, chcą przenieść swoją działalność leczniczą właśnie do jednego z tych lokali. Cezary Usik, przewodniczący wspólnot mieszkaniowych os. Piaski, w imieniu przeszło tysiąca legionowian z tamtych okolic, zwrócił się ostatnio z prośbą do miejskich radnych, aby jeden z powstających w nowym bloku lokali wydzierżawić tej przychodni w trybie bezprzetargowym. Wniosek już trafił na prezydenckie biurko, teraz ma zostać zaopiniowany przez miejskich urzędników. Jeśli oni odniosą się do tej prośby pozytywnie, to na jednej z najbliższych legionowskich sesji miejscy radni ostatecznie zdecydują, czy lokal usługowy bez przetargu wydzierżawiony zostanie tej konkretnej przychodni.

Miasto nie chce zarabiać na zdrowiu

Zdaje się, że zdanie prezydenta i tym samym pracujących z nim urzędników już znamy. – To jest sytuacja szczególna – odniósł się do propozycji odstąpienia od przetargu w tej konkretnej sytuacji prezydent Roman Smogorzewski na ostatniej miejskiej sesji (25 stycznia br.) – W grę wchodzi bowiem zdrowie legionowian – przekonywał radnych prezydent. Ostateczna decyzja w tej sprawie ma zapaść na jednej z najbliższych miejskich sesji.