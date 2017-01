Legionowo. Sprawdzą, którędy ucieka ciepło. Trwa nabór do miejskiego programu

Wczoraj (17 stycznia 2017r. ) Urząd Miasta Legionowo ogłosił nabór do programu badań termowizyjnych budynków. Analiza pozwoli określić miejsca, którędy ucieka ciepło z budynku.

Właściwie uszczelnienie i docieplenie budynku znacząco redukuje utratę ciepła, do którego wytworzenia konieczne jest spalanie paliw stałych czy gazowy, a za tym emisja spalin i pyłów do atmosfery. To z kolei wpłynie na zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. Legionowski ratusz rusza z naborem do programu badań termowizyjnych, które pozwolą dokładnie określić szczelność budynku. Jeszcze w tym sezonie grzewczym planowane jest wykonanie 40 takich analiz.

– Prosimy wysyłać zgłoszenia na adres: termowizja@um.Legionowo.pl lub zgłaszać się osobiście do Referatu Ochrony Środowiska w Urzędzie Miasta pokój 3.14 i 3.15, gdzie będą mogli wypełnić druk zgłoszenia. O udziale w programie decyduje kolejność zgłoszeń. W zgłoszeniu należy podać dokładny adres domu mieszkalnego oraz telefon kontaktowy. Należy także poinformować, czy raport z wynikami chcemy odebrać w Urzędzie Miasta osobiście w wersji papierowej lub otrzymać na podany adres email jako załącznik w formacie pdf. – informuje legionowski ratusz.

Aby badanie kamerą termowizyjną było skuteczne, konieczne jest spełnienie szeregu warunków. Po pierwsze musi być odpowiednia różnica temperatur pomiędzy wnętrzem budynku a temperaturą na jego zewnątrz. Zalecane jest była to różnica ponad 20 stopni Celsjusza. Ponadto ważne jest, by w trakcie badania temperatury wewnątrz i na zewnątrz budynku były stabilne. Kolejnym warunkiem jest pełne zachmurzenie eliminujące nagrzewanie konstrukcji przez słońce. Ważne jest także, aby w trakcie badania nie było mgły ani opadów, które tłumią promieniowanie cieplne, przez co mogą wpłynąć na wynik badania. – Badania kamerą termowizyjną wymagają ściśle określonych warunków pogodowych – temperatury, występowania opadu oraz nasłonecznienia. Dlatego o planowanym terminie wykonania badania zainteresowane osoby będą informowane na kilka dni wcześniej telefonicznie lub wiadomością SMS. Jeśli pod danym adresem nie będzie nikogo, kto wpuściłby audytora na teren nieruchomości, to zostaną sfotografowane wyłącznie elewacje widoczne z ulicy – informuje legionowski ratusz.