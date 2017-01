Szokujące dane z ostatniej doby. Legionowo będzie najbardziej zanieczyszczonym miastem w Polsce?

Według wyników badań podawanych przez GIOŚ i WIOŚ wczoraj w Legionowie jakość powietrza była jedną z najgorszych w kraju. Istnieje ryzyko, że Legionowo przebije niechlubny rekord stężenia pyłów PM10 w powietrzu należący do tej pory do Zabrza.

Wczoraj informowaliśmy, że służby WIOŚ (Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska) pracują, żeby naprawić aparaturę znajdującą się przy stacji IMGW przy ul. Zegrzyńskiej w Legionowie. Do awarii doszło w sobotę (7 stycznia) o godz. 18:00 i od tego czasu nie dokonywano w tej stacji pomiarów. Dopiero wczoraj (9 stycznia) około godziny 13.00 urządzenie ponownie zaczęło przesyłać dane. Wynik wprawia w osłupienie. O godzinie 17.00 stężenie PM 2,5 wyniosło 155,1 µg/m3, przy normie średniorocznej określonej w Unii Europejskiej na 25 µg/m3 . Później było już tylko gorzej i o godzinie 22.00 zapylenie PM 2,5 w Legionowie wyniosło 688,1 µg/m3 .

PM2,5 ile to PM10?

Stacja na Zegrzyńskiej nie mierzy poziomu stężenia PM10. Jest on wyliczany na podstawie pomiaru PM 2,5. W 2009 roku WIOŚ wydał dokument na temat stanu zanieczyszczenia powietrza pyłem PM 2,5 na terenie Mazowsza. W dokumencie odnajdujemy informację na temat tego, jak wygląda stosunek stężenia pyłów PM 2,5 do PM10 dla Legionowa. Wynosi on 0,764.

Co z tego wynika?

Ponieważ aparatura do pomiaru zanieczyszczeń po awarii uruchomiona została wczoraj o godzinie 13:00, dopiero dzisiaj około godziny 13.00 poznamy średniodobowe stężenie pyłów PM2,5. Dzięki temu będziemy mogli wyliczyć stężenie pyłu PM10. Według wczorajszych wskazań aparatury z ul. Zegrzyńskiej stężenie pyłów PM10 o godzinie 22.00 wyniosło w Legionowie około 900 µg/m3. W tej godzinie norma dobowa przekroczona została o 1800%.

Na chwilę pisania tego artykułu średniodobowe stężenie pyłu PM2,5 w Legionowie za ostatnie 20 godzin wyniosło 258,38 µg/m3. Zatem dla PM10 oscylowało w granicach 340 µg/m3. Jeżeli w ciągu najbliższych godzin stężenie pyłów drastycznie nie spadnie, to przekroczony zostanie poziom alarmowy oznaczający zalecenie pozostania w domu. Niechlubny rekord dobowego stężenia PM10 w Polsce należy do Zabrza i wyniósł on 330 µg/m3.

Dane GIOS.GOV.PL

Normy

Polskie prawo określa normy jakości powietrza, ale w większości odnoszą się one do pyłów PM10. GIOŚ (Główny Inspektorat Ochrony Środowiska) podaje, że w Polsce normy dla pyłów drobnych PM10 są ustalone na trzech poziomach: