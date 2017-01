Legionowo. Tablice informacyjne na dworcu w czerwcu, teraz „Infopasażer”

System informacji pasażerskiej na legionowskim dworcu uruchomiony zostanie najprawdopodobniej dopiero latem br. Do tego czasu podróżni mogą korzystać z informacji o opóźnieniach pociągów, wyświetlanych na specjalnym monitorze zamontowanym ostatnio na dworcu przez lokalnych urzędników.

– Czy jest szansa, że zamontowane na dworcu tablice informacyjne dla pasażerów w końcu ruszą? – dopytywał przewodniczący legionowskiej rady Janusz Klejment na ostatniej zeszłorocznej miejskiej sesji (28 grudnia 2016r.) – Za system informacji pasażerskiej odpowiada kolej, która zakłada te tablice na stacjach działających na całej trasie Warszawa-Gdańsk. My jesteśmy przygotowani. Mamy wyprowadzony światłowód. Mamy zapewnione oprogramowanie. W zasadzie czekamy tylko na sygnał – wyjaśniał radnemu wiceprezydent Marek Pawlak. – Pytanie, kiedy to nastąpi? Po spotkaniach z przedstawicielami kolei słyszałem, że będzie to marzec 2017r. Ostatnio z kolei dowiedziałem się, że będzie to dopiero czerwiec 2017r. Mam nadzieję, że naprawdę nastąpi to w czerwcu 2017r. – niedowierzająco pytał i zarazem sam sobie na te pytania odpowiadał wyspecjalizowany w miejskich inwestycjach wiceprezydent.

Infopasażer w zamian

W pierwszych dniach nowego 2017r. legionowscy urzędnicy postanowili nie oglądać się na kolejarzy i sami wprowadzili kilka pasażerskich ułatwień na lokalnym dworcu. – W oczekiwaniu na uruchomienie przez PKP systemu informacji pasażerskiej Urząd Miasta Legionowo umieścił w Centrum Komunikacyjnym monitor wyświetlający informacje o opóźnieniach pociągów. Dane pochodzą od spółki PKP Intercity, która we współpracy z PKP Polskie Linie Kolejowe i innymi przewoźnikami kolejowymi wdrożyła aplikację „Infopasażer”, umożliwiającą śledzenie ruchu wszystkich pociągów pasażerskich w Polsce – czytamy w komunikacie opublikowanym we wtorek (3 stycznia br.) na firmowej stronie internetowej legionowskiego magistratu.

Jak działa „Infopasażer”?

Informacje dostępne w „Infopasażerze” na bieżąco uzupełniają dyżurni ruchu kolejowego, co umożliwia m. in. precyzyjnie określenie opóźnień pociągów. Aplikacja działa też w telefonach komórkowych pod bezpośrednim adresem: //infopasazer.intercity.pl