Legionowo. Zmiana trasy linii D2. W obie strony zatrzyma się przy Mediq-u

W związku z licznymi głosami mieszkańców, czego potwierdzenie może także w komentarzach pod naszym artykułem o nowych trasach linii dowozowych, miasto utworzyło nowy przystanek dla linii D2.

– Autobus w obu kierunkach będzie zatrzymywał się na przystanku CH Błękitne – podaje w komunikacie Urząd Miasta. – Do urzędu wpływały prośby mieszkańców, którzy mówili, że dojeżdżają do przychodni i do centrum miasta i zbyt daleko jest im iść od przystanków przy urzędzie czy Centrum Komunikacyjnym. Dlatego zdecydowano, że w stronę stacji autobus skręci w ulicę Jagiellońską i pojedzie ulicą Słowackiego – argumentuje urząd.

Nowy rozkład jazdy autobusu można pobrać w tym miejscu.