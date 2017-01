Poruszamy młode mamy. Ruszają zajęcia w aquaparku w Hotelu Warszawianka

31 stycznia odbędą się pierwsze zajęcia w aquaparku w Hotelu Warszawianka w ramach programu „Poruszamy młode mamy”. Szczegóły zostaną omówione podczas spotkania inauguracyjnego w sobotę 28.01.2017 r. o godz. 10:00 w Restauracji Ratusz w Legionowie. Obecność należy zgłosić pod nr tel. 603 259 297.

W ramach nowego projektu „Poruszamy Młode Mamy” dla Młodych Mam, Tatusiów, Dziadków, Cioć – z maluchami lub samych – codziennie organizowane będą wyjazdy do aquaparku w Hotelu Warszawianka w Jachrance. Autokar będzie zabierał chętnych z trzech miejsc: spod Areny Legionowo, Ratusza Miejskiego i z przystanku Aviotex na Piskach. Koszt dojazdu autokarem to 10 zł od osoby. W Aquaparku grupa będzie miała do dyspozycji zorganizowane i profesjonalne godzinne zajęcia w wodzie lub możliwość skorzystania z siłowni lub sali fitness, pływalni, jacuzzi oraz sauny – suchej i parowej. Pobyt w Aquaparku to koszt 29 zł od osoby (przy wykupieniu karnetu 25 zł od osoby). W tym czasie maluchy będą przebywały pod opieką wykwalifikowanych opiekunów w kolorowej sali zabaw dla najmłodszych. Koszt opieki nad maluchem to 10 zł. To Wy wybieracie sobie opcje, z której chcecie tego dnia skorzystać.

Soboty dla dzieci 7+ i młodzieży

Sobotnie przedpołudnia przeznaczone będą dla starszych dzieci (7+) i młodzieży. Powołana zostanie Amatorska Sekcja Piłki Wodnej (Waterpolo Legionowo). – Piłka wodna jest bardzo popularną (olimpijską), zespołową dyscypliną sportu, ale w ogóle niedostępną w naszym powiecie. Zamierzamy być pierwszymi, którzy rozpoczną jej propagowanie wśród młodych sportowców. Mamy już nawet małą grupę chętnych. Mamy też basen do treningów, a także sprzęt, instruktora i trenera oraz wsparcie profesjonalnego klubu – informuje Piotr Zagajewski, Koordynator Zespołu „Poruszamy Młode Mamy!”

– Nasz Zespół składa się z profesjonalistów, którzy mają dużo optymizmu i mnóstwo energii życiowej. Chcemy rozdawać je garściami i nimi zarażać. Mamy kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie, ale przede wszystkim radość i satysfakcję, którą czerpiemy z pracy z ludźmi. Dlatego ZACZYNAMY już w styczniu i…PORUSZAMY! 😉 – zaprasza Zagajewski.