Czy w Legionowie powinna powstać strefa płatnego parkowania?

Miejsca parkingowe w centrum Legionowa, zwłaszcza przy ul. Piłsudskiego, to palący temat. Przez cały dzień każde wolne miejsce do zostawienia samochodu jest na wagę złota. Być może strefa płatnego parkowania rozwiązałaby problem braku miejsc parkingowych. Spytaliśmy kierowców, co sądzą o tym pomyśle i jak radzą sobie ze znajdowaniem wolnych miejsc.



Marek

Płatna strefa parkowania to mnie się wydaje, że to… po prostu mi się to nie podoba, no ale jak musi być, to musi. To jest już gminy sprawa. Jak zrobią płatne, to będziemy płacić. Ale jak pani sobie wyobraża więcej miejsc do parkowania? Chyba że zrobią jakieś dodatkowe parkingi.

Elżbieta

Tyle na ile znam Legionowo, to wydaje mi się, że wciąż tych miejsc brakuje, więc myślę że płatne parkingi byłyby dobrym rozwiązaniem. Ludzie nie czekaliby tak długo, nie zajmowaliby miejsc parkingowych. Byłaby większa rotacja i byłoby więcej tych miejsc parkingowych. Tak mi się wydaje.

Sylwester

Ja jestem przyjezdny. Ja tutaj przyjeżdżam do okulisty, a najbliższe miasto to ja mam w Płońsku. Tam jest wszędzie płatne, parkingi są wszędzie, a jak gdzieś nie jest płatne, to jest pozastawiane. Ale praktycznie cały Płońsk to trzeba płacić. A ja wiem, czy tak jest lepiej? Zostawia się auto w jednym miejscu i cały Płońsk trzeba przejść na piechotę.

Martyna

Jest to bardzo zły pomysł, ponieważ jest tutaj wiele sklepów, wiele miejsc pracy i parkingi dla tych osób powinny być bezpłatne. Na chwilę obecną parkingów w Legionowie przy pobliskich sklepach jest bardzo mało, nie ma gdzie parkować i raczej powinny być również zniesione te znaki, które nie pozwalają tutaj parkować jakiś tam okres czasu, tylko tymczasowo. Ci ludzie, którzy tu pracują, robią zakupy powinni mieć możliwość parkowania bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji. Zewsząd czekają na mnie tylko mandaty, a parkingów nie ma. Płatna strefa to w ogóle jest jakaś paranoja moim zdaniem.

Jerzy

Źle się parkuje, mało miejsca jest. Chyba to nie byłby dobry pomysł z tą strefą płatnego parkowania. Byłyby jeszcze bardziej zakorkowane miejsca, tam gdzie się nie płaci. Całe Legionowo jest załadowane samochodami, dużo mieszkańców, dużo samochodów, a mało miejsc do parkowania. Ogólnie jest ciężko.

Krystyna

Ja mam bardzo dużo zastrzeżeń. To znaczy tak, jeśli chodzi o parkowanie, to mi się nie podoba, że kierowcy nie potrafią parkować. Tutaj nieraz parkowałam koło ratusza. Nie dosyć, że jest mało miejsca, to jeszcze stoją dwa samochody, co normalnie cztery by się zmieściły. Wiem, że jest mało tych parkingów, czasem trzeba gdzieś dalej zaparkować, ale denerwują mnie kierowcy. Nie umieją parkować i tym jestem najbardziej zdenerwowana. Strefa płatnego parkowania to mi się nie bardzo podoba, powiem szczerze. Uważam, że powinien chodzić jakiś parkingowy i tym, którzy nie potrafią parkować, dać mandat. Dostanie taki mandat, to może na przyszłość się zastanowi, czy dobrze zaparkował.

Renata

To nawet dobry pomysł, bo byłoby może trochę więcej miejsca, żeby stanąć. Bo teraz nie ma w ogóle gdzie stanąć na Piłsudskiego. Może ta Gondola rozwiąże jakiś problem, przynajmniej w okolicy Mediq, a na razie jest bardzo ciężko stanąć. Bo rano są te miejsca już raczej zajęte, jak przyjeżdżam tu o 9.00 rano, to i tak już jest ciasno, czyli pewnie ci od pociągów zastawiają.

Zebrała Joanna Lejtan