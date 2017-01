Wyłączenia prądu w Legionowie

W dniach 30 stycznia i 1 lutego br., na terenie Legionowa zostanie wyłączony prąd. Ze względu na wykonywane prace remontowo – eksploatacyjne konieczne jest całkowite wyłączenie pewnych elementów sieci.

W poniedziałek (30 stycznia) w godz. 8.00 – 15.00 utrudnień związanych z brakiem energii elektrycznej należy spodziewać się przy ulicy Batorego (od ul. Krasińskiego do ul. Parkowej) oraz przy ulicy Mickiewicza (od ul. Batorego do ul. Jagiellońskiej).

W środę (1 lutego) w godz. 8.00 – 15.00 niedogodności związane z przerwą w dostawie prądu obejmą ulicę Reymonta (od ul. Piłsudskiego do ul. Słowackiego).