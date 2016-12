Nieporęt. Bożonarodzeniowe spotkanie pokoleń. Teatr i wigilia integracyjna w Izabelinie

„Spieszmy przywitać Pana” – taki tytuł nosiło przedstawienie zaprezentowane przez uczniów klas trzecich Szkoły Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie.

19 grudnia, zgodnie z wieloletnią tradycją, w izabelińskiej szkole odbyło się międzypokoleniowe spotkanie z udziałem miejscowych seniorów, uczniów, rodziców i grona pedagogicznego. Przybyli także wójt Nieporętu, radni, proboszcz oraz członkowie chóru Echo Nieporętu.

Wieczór rozpoczął spektakl słowno – muzyczny specjalnie napisany na tę okazję przez nauczycielkę historii Agatę Nąć z muzyką skomponowaną przez Monikę Woźniakowską. „Spieszmy przywitać Pana” to nie tylko tradycyjna opowieść o narodzinach Jezusa z Nazaretu. To również głębsza refleksja na temat przesłania filozofii chrześcijańskiej, o tym, co zwykle gubi się w zgiełku współczesnego świata, zmuszenie, do zastanowienia się nad tym, co się wydarzyło.

Na scenie wystąpiło ponad pięćdziesięcioro trzecioklasistów oraz chór, któremu akompaniowali Monika Woźniakowska i Rafał Kasperek. Widzowie zobaczyli opowieść o diabłach zaniepokojonych dominacją dobra reprezentowanego przez owieczki i pasterzy, narodzinach, które sprawiły nawrócenie zbójców. Widowisko niosło przesłanie dla tych, którzy utracili wiarę, zapomnieli, co jest ważne i wpadli w pułapkę tempa życia dzisiejszego świata, skupili się na doganianiu zamiast na życiu.

Spektakl był debiutem dramaturgicznym Agaty Nąć, która w 2015 roku rozpoczęła swą przygodę literacką od zwycięstwa w konkursie Starostwa Powiatowego w Legionowie na wiersz o tematyce proekologicznej. Następnie przyszły poezje o bardziej osobistym charakterze, a „Spieszmy przywitać Pana” to uwieńczenie jej dotychczasowej twórczości inspirowanej również bolesnymi doświadczeniami życiowymi.

Wykonawcom należy pogratulować kunsztu scenicznego, a ich opiekunom cierpliwości i zaangażowania. Wszyscy byli dodatkowo zmotywowani przez fakt zadedykowania przedstawienia dwóm nauczycielkom szkoły w Izabelinie, które w tym roku odeszły na wieczny odpoczynek.

Po uczcie duchowej nadszedł czas wspólnego kolędowania, składania życzeń świątecznych i na symboliczną wieczerzę wigilijną.