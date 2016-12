Nieporęt. Otwarcie źródełka wody pitnej w szkole w Izabelinie

W poniedziałek 19 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawowej im. I Batalionu Saperów Kościuszkowskich w Izabelinie miało miejsce uroczyste otwarcie źródełka wody pitnej.

Na zaproszenie Pani Dyrektor Wandy Biłas w wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz gminnych – Wójt Gminy Nieporęt Sławomir Maciej Mazur oraz Zastępca Wójta Alicja Sokołowska, pracownicy szkoły i uczniowie, ksiądz oraz przedstawiciele firmy TOPSERW właściciela marki ZDROJOWNIA, która dostarczyła urządzenie i koordynowała proces montażu.

Źródełka wody pitnej to nowoczesne instalacje zapewniające nieograniczony dostęp do wody wszystkim spragnionym. Urządzenia wykonane są z materiałów najwyższej jakości, spełniają wymagania dla osób niepełnosprawnych oraz posiadają stosowane atesty. Dzięki nim wszyscy uczniowie będą mogli bezpłatnie napić się wody, bądź napełnić bidon. Woda dystrybuowana przez urządzenia to woda wodociągowa, która zarówno przed, jak i po zamontowaniu urządzenia została przebadana i zatwierdzona do bezpośredniego spożycia.

Montaż źródełka został sfinansowany z budżetu gminy na zlecenie Wójta Gminy Nieporęt. Ale nie jest to jedyna inwestycja tego typu – takie same urządzenia zostały zamontowane we wszystkich gminnych szkołach. W sumie do użytku zostało oddanych 10 źródełek. Wpisują się one idealnie w ideę propagowania zdrowych nawyków żywieniowych wśród dzieci i młodzieży oraz szerzenie proekologicznych zachowań – dzięki źródełkom zmniejsza się ilość plastikowych butelek, jaka trafia do środowiska.

W trakcie uroczystości zarówno Pani Dyrektor, jak i Wójt Gminy zachęcali uczniów do picia czystej wody i podkreślali, jak jest ona ważna z punktu widzenia prawidłowego rozwoju oraz zdrowia. Źródełko zostało także poświęcone, a uczniowie wykonali ciekawy układ wokalno-taneczny na temat wody i jej zalet. Na sam koniec odbyło się pierwsza degustacja wody prosto z urządzenia oraz wody wodociągowej z owocowymi dodatkami. Można powiedzieć, że kubeczki rozeszły się jak… woda.