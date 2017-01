Mieszkańcy Nieporętu nie zapłacą wyższych podatków

29 listopada na XXXII sesji VII kadencji Rada Gminy Nieporęt przyjęła dwie uchwały w sprawie wysokości podatków lokalnych. Podatek rolny w 2017 roku będzie wynosił 125 zł od hektara przeliczeniowego gospodarstw rolnych i 250 zł od hektara przeliczeniowego dla gruntów nie tworzących gospodarstw rolnych, czyli pozostanie na niezmienionym poziomie.

Podstawowa składka podatku od nieruchomości również nie uległa zmianie. Radni obniżyli w symboliczny sposób podatek od nieruchomości związanych ze świadczeniem usług zdrowotnych z 4,63 zł do 4,61 zł za każdy metr kwadratowy powierzchni użytkowej. Zgodnie z wymogami ustawowymi do tabeli opłat lokalnych dopisano podatek od nieruchomości niezabudowanych na terenach objętych programem rewitalizacji (2,98 zł/m2), ale na dziś w gminie nikt nie jest nim objęty. Nie debatowano nad poziomem przyszłorocznej „opłaty śmieciowej”, także będącej podatkiem, ponieważ nadal nie jest rozstrzygnięty przetarg z 7 listopada, który miał wyłonić firmę wywożącą odpady komunalne w latach 2017/18. Do sprawy będziemy wracać, między innymi w przygotowywanej publikacji podsumowującej pierwsze trzy lata w powiecie legionowskim pod rządami nowych przepisów śmieciowych.

Oświata

Istotną część debaty zajęły sprawy oświaty. Radni wysłuchali okresowej informacji o stanie oświaty w Gminie Nieporęt oraz zapoznali się z wynikami sprawdzianu kompetencji i egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2015/2016. Ocena szkół podstawowych na tle powiatu i danych ogólnopolskich wypadła pozytywnie, zwłaszcza placówki w Józefowie, Nieporęcie i Izabelinie. Niepokojem napawają rezultaty gimnazjalistów, którzy w minionym roku szkolnym uzyskali złe wyniki. Jako jeden z możliwych powodów wymieniono obniżoną motywację kadry nauczycielskiej gimnazjum, która ma prawo czuć się zagrożona planowanymi zmianami w systemie oświatowym.

Rada uchwaliła objęcie wspólną obsługą administracyjną i finansową „jednostek organizacyjnych gminy Nieporęt zaliczanych do sektora finansów publicznych” oraz zadecydowała o zmianach w uchwale o utworzeniu „Gminnego Zespołu Oświaty w Nieporęcie”.

Problem uzależnień i współpraca z organizacjami pozarządowymi

W kształcie zbliżonym do tegorocznego uchwalono „Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku”. Skalę problemu obrazują kwoty przeznaczane corocznie przez gminę na te zadania, wynoszące odpowiednio 312 tysięcy i 32 tysiące złotych. Współpraca z organizacjami pozarządowymi ma w Nieporęcie niewielki zakres. Na rok 2017 nie zgłoszono do Urzędu Gminy żadnych propozycji.

Wnioski i zapytania

Tą część obrad zdominowała zapowiedź skrócenia tras autobusów linii 705 i 735. Opinie były jednomyślne. Dominowało oburzenie woluntarystycznym i szkodliwym dla mieszkańców charakterem zapowiadanych zmian. Radni zdecydowali, że opracują i wyślą petycje do przewoźnika i władz Warszawy oraz zorganizują lokalne konsultacje. Miłym akcentem było wręczenie przez przedstawicieli Koła Wędkarskiego nr 30 z Białobrzegów okolicznościowych statuetek z okazji czterdziestolecia istnienia Koła dla osób szczególnie zasłużonych w krzewieniu wędkarstwa, ochrony wód i rybostanu. W imieniu nieobecnego wójta wyróżnienie odebrała zastępczyni.

Po zamknięciu sesji nie obyło się bez życzeń imieninowych dla dwóch radnych z okazji Andrzejek.