Z ostatniej chwili. MegaWarszawa do konsultacji. PiS ugiął się pod krytyką samorządowców

„Prawo i Sprawiedliwość” powoli wycofuje się z pomysłu włączenia do Warszawy 32 okolicznych gmin, w tym Legionowa, Jabłonny, Nieporętu i Wieliszewa. Projekt ustawy o ustroju Warszawy póki co ma być dyskutowany z mieszkańcami i samorządami.

Informację o zmianie stanowiska PiS w sprawie konsultacji podały dziś (6 lutego) ogólnopolskie media. Najprawdopodobniej jest ona podyktowana licznymi protestami samorządowców, którzy wystosowali apel w sprawie wycofania się z prac nad projektem. Podpisało się pod nim aż kilkadziesiąt samorządów, których zmiany miały dotyczyć.

Obecna Rada Warszawy podjęła także uchwałę w sprawie referendum, w którym mieszkańcy stolicy wypowiedzieliby się o przyłączeniu 32 sąsiednich gmin do Warszawy. Miałoby się ono odbyć 26 marca. Inicjatorem referendum był radny PO. Z proponowanego przez PiS projektu niezadowoleni byli także niektórzy mieszkańcy włączanych gmin, m.in. Ożarowa Mazowieckiego, gdzie odbyło się spotkanie z Jackiem Sasinem, posłem PiS. Również tam mieszkańcy i samorządowcy domagali się konsultacji. Teraz Sasin tłumaczy, że projekt ustawy o ustroju Warszawy to jedynie propozycja do dyskusji. Przekonuje, że w najbliższym czasie nie będzie ona procedowana w parlamecie, ale będzie dyskutowana i poddawana konsultacjom zarówno z samorządowcami jak i mieszkańcami.