80 km nowych ścieżek rowerowych w powiecie legionowskim i okolicach

Prawie 80 km nowych ścieżek rowerowych za nieco ponad 2 lata pojawi się na terenie powiatu legionowskiego i w jego najbliższej okolicy. Wszystko po to, aby powietrze, którym oddychamy było zdrowsze.

Do czerwca 2018 r. w powiecie legionowskim i w ościennych gminach, takich jak Czosnów, Łomianki, Nowy Dwór Mazowiecki i Radzymin za przeszło 60 mln zł powstanie blisko 80 km nowych szlaków rowerowych. Samorządy za realizację tych przedsięwzięć ze swoich budżetów zapłacą łącznie tylko blisko 12 mln zł. Resztę ich kosztów, czyli przeszło 48 mln zł pokryją środki unijne.

Mieli najlepszą koncepcję

Nowe i jednolicie oznakowane ścieżki rowerowe będą przebiegały przez łącznie 8 gmin. Ich przebieg zintegrowano z różnymi rodzajami transportu publicznego m. in. ze stacjami kolejowymi, przystankami autobusowymi, czy też z lotniskiem w Modlinie. – Jednym z głównych kryteriów wyboru konkretnych projektów tras było to, czy tworzą spójne połączenia międzygminne oraz to, jak wpisują się w istniejącą już sieć – czytamy w komunikacie prasowym mazowieckiego urzędu marszałkowskiego. Projekt ścieżek łączący trasy w 8 znajdujących się w pobliżu Legionowa miejscowościach, uplasował się na pierwszym miejscu wśród wszystkich mazowieckich projektów rekomendowanych do dofinansowania. Liderem przedsięwzięcia jest miasto Legionowo.

Rower zamiast auta

W samym powiecie legionowskim za łącznie blisko 27,5 mln zł powstanie łącznie blisko 40 km nowych ścieżek rowerowych. Gminy Legionowo, Jabłonna, Wieliszew i Nieporęt ze swoich budżetów wyłożą na ich budowę łącznie nieco ponad 5,6 mln zł. Reszta pieniędzy, czyli kwotę grubo przekraczająca 20 mln zł, będzie pochodziła z dotacji unijnej, realizowanej w ramach tzw. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego (ZIT WOF). W samym Legionowie za przeszło 6,9 mln zł zbudowanych zostanie 10 kilometrów nowych dróg rowerowych, w gminie Jabłonna za ponad 6,2 mln zł blisko 15 kilometrów, w gminie Wieliszew za 7,3 mln zł 6 kilometrów, zaś w gminie Nieporęt za 7 mln zł powstanie ich blisko 7 kilometrów. Wszystkie te szlaki rowerowe zostaną skomunikowane ze ścieżkami budowanymi w ramach tego samego projektu w ościennych gminach.

Aby zmniejszyć smog

Projekt kompleksowych połączeń rowerowych w legionowskich okolicach został dofinansowany ze środków unijnych, gdyż w swej koncepcji najlepiej wyrażał cel przyświecający aktualnej unijnej perspektywie. Tym celem jest bowiem poprawa jakości powietrza i zmniejszenie emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych poprzez poprawę warunków dla rozwoju nie emisyjnej formy transportu indywidualnego opartego o transport rowerowy. Rower jako codzienny środek transportu oznacza przede wszystkim mniejsze zanieczyszczenia powietrza i niższą emisję hałasu.