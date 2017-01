Dofinansowanie do kolektorów, fotowoltaiki i pomp ciepła

Od 9 stycznia 2017 r można składać wnioski o dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych, instalacji fotowoltaicznej i pomp ciepła. Program ma posłużyć ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do powietrza.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Warszawie uruchamia w 2017 roku nowe dofinansowania skierowane do osób fizycznych – mieszkańców Województwa mazowieckiego. Dzięki programowi będzie można uzyskać dofinansowanie zakupu i montażu kolektorów słonecznych. Może ono wynieść do do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 5 000 zł dla jednego beneficjenta.

Pompy ciepła mogą zostać dofinansowane do 40% kosztów kwalifikowanych, ale w kwocie nie większej niż 15 000 zł dla jednego beneficjenta. W przypadku instalacji fotowoltaicznej dofinansowanie także może wynieść do 40% kosztów kwalifikowanych, ale w tym przypadku wsparcie dla jednego beneficjenta nie może być większe niż 8 000 zł.

W każdym z przypadków istnieje możliwość zwiększenia dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych w formie pożyczki.

