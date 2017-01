Fundacja „Dr Clown” leczy śmiechem w Legionowie

W czerwonych nosach i fantazyjnych kolorowych strojach przypominają postaci z bajek. „Doktorzy clowni” w szpitalach i placówkach specjalnych, m.in. w Legionowie, realizują niezwykły program „terapia śmiechem”. Sięgając do iluzji, żonglerki i klaunady pomagają podopiecznym choć na chwilę zapomnieć o trudnej rzeczywistości. Udowadniają, że uśmiech leczy.

Rejestracja pacjentów, EKG, RTG, rehabilitacja, pobieranie krwi, wypisywanie leków… Przedszkolaki i uczniowie z Legionowa mają pełne ręce roboty, żeby zadbać o zdrowie… swoich przytulanek. To akcja „Szpital Pluszowego Misia”, w ramach której wolontariusze Fundacji „Dr Clown”, towarzysząc studentom medycyny, pomagają dzieciom oswoić lęk przed szpitalem i lekarzami oraz zdobyć wiedzę o zdrowiu i leczeniu.

Śmiej się na zdrowie

Fundacja „Dr Clown” realizuje program „Terapia śmiechem i zabawą” od 1999 roku. Dr Bajka, Dr Paprotka, Dr Książę, Dr Zwierz – każdy z „doktorów clownów” to postać w oryginalnym i niepowtarzalnym stroju oraz pseudonimie. Sięgają po animacje, zabawy, iluzję, magiczne sztuczki i klaunadę. Bawiąc, likwidują stresy i napięcia spowodowane trudną sytuacją podopiecznych. Zaznaczają, że śmiech poprawia odporność, przyśpiesza rekonwalescencję, poprawia koncentrację i wyzwala endorfiny, tzw. „hormony szczęścia”, dlatego motto Fundacji brzmi: „Uśmiech leczy”. – Na szpitalnym korytarzu minął nas tata dziewczynki, którą odwiedziłyśmy kilka minut wcześniej. Uśmiechnął się do nas i powiedział: „Dzięki wam mojej córce zwiększyła się saturacja” – wspomina wolontariuszka, Dr Pszczółka. W 2016 roku „doktorzy clowni” odwiedzili w Warszawie i Legionowie ponad 8,8 tysięcy osób w szpitalach oraz placówkach specjalnych, opiekuńczych i wychowawczych. W całym kraju dotarli w zeszłym roku do 59 tysięcy podopiecznych.

„Doktor clown” leczy śmiechem w Legionowie

W Zespole Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie pojawił się niecodzienny gość – zielony, pluszowy, pokaźnych rozmiarów. „Pan Groszek” opowiada dzieciom o zasadach zdrowego żywienia. To projekt „Żyj zdrowo z Dr Clownem”. Wolontariusze Fundacji „Dr Clown” regularnie odwiedzają podopiecznych legionowskiego Przedszkola Specjalnego, Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego oraz Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy. Prowadzą zajęcia i animacje, organizują imprezy z okazji Dnia Dziecka, Andrzejek i Mikołajek, obdarowują podopiecznych upominkami. Nic dziwnego, że otrzymali tytuł „Przyjaciela Szkoły”.

1 procent na uśmiech

„Doktorzy clowni” rozdają uśmiechy, są nimi również obdarowywani przez podopiecznych. Dr Pippi tak wspomina jedną z wizyt w szpitalu. – Mówimy do grupy małych pacjentów i ich opiekunów. „Słuchajcie, dostałyśmy od przyjaciela taką książkę, ale ona jest pusta! Czy ktoś widział taką książkę?”. Na co odzywa się jedna z mam: „Ja widziałam…” – nastała cisza. „Nosi tytuł: ‘Co mężczyźni wiedzą o kobietach’”.

Działalność Fundacji opiera się na pracy wolontariuszy, skąd jednak biorą fundusze na upominki, prezenty i akcesoria do terapii śmiechem? – Działamy dzięki naszym przyjaciołom, sponsorom i darczyńcom, którzy wspierają działalność Organizacji, przekazując datki, dary lub 1 procent swojego podatku – wyjaśnia Anna Mossakowska, Dr Bajka, pełnomocniczka Fundacji „Dr Clown” w Warszawie. – To dzięki ich hojności udowadniamy, że uśmiech leczy.