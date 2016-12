ICE – numer w telefonie w razie nagłego wypadku. Nic nie kosztuje, a może uratować życie

I.C.E. lub ICE, to skrót od angielskiego terminu In Case of Emergency (W nagłym wypadku).

Ratownicy proponują, abyśmy dla własnego dobra i bezpieczeństwa pod hasłem ICE zapisali w swoich komórkach numer telefonu i dane osoby, do której medycy mogliby zadzwonić w razie nagłego wypadku. Powinien być to numer do kogoś, kto zna naszą grupę krwi, przyjmowane leki, choroby, alergie oraz wszystkie poważne problemy ze zdrowiem.

Ratownicy medyczni, policjanci, strażacy i wszyscy inni, którzy interweniują na miejscu wypadków, wielokrotnie napotykają na trudności, kiedy muszą kontaktować się z krewnymi lub bliskimi poszkodowanych. Skrót ICE jest znany przez ratowników na całym świecie i może uratować życie, gdyż w razie potrzeby pozwala na uzyskanie ważnych informacji o poszkodowanym (grupa krwi, przyjmowane leki, choroby, problemy ze zdrowiem, alergie).

Bardzo często telefon komórkowy jest jedynym przedmiotem, który można przy takiej osobie znaleźć. Numer osoby, do której mógłby zadzwonić ratownik, należy zapisać pod międzynarodowym skrótem ICE. Wpisanie więcej niż jednej osoby do takiego kontaktu wymagałoby następującego oznaczenia: ICE1, ICE2, ICE3, itd. Oznakowanie zdecydowanie ułatwiłoby prace wszystkim służbom ratowniczym.

Co możesz zyskać dzięki ICE?

W przypadku wystąpienia zagrożenia, np. gdy ofiara wypadku jest nieprzytomna szybki kontakt pozwoli na uzyskanie istotnych informacji o przyjmowanych lekach, przebytych chorobach, problemach ze zdrowiem, alergiach.

Dodatkowym atutem jest jego „międzynarodowość” – ICE jest symbolem rozpoznawalnym już w wielu krajach europy.

Pomysł jest łatwy w realizacji, nic nie kosztuje, a może ocalić życie.

Dlatego nie czekaj! Już dziś wpisz do swojej komórki numer ICE!

Już od 12 grudnia zapraszamy mieszkańców Legionowa do odbioru kart ICE

w Wydziale Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych 3 piętro, pokój 4.25.

Osoby starsze uzyskają pomoc w wypełnieniu karty ICE oraz wpisaniu numerów ICE w telefonie komórkowym przez pracownika urzędu.

Ważnym aspektem jest, iż karta ICE noszona w portfelu będzie niezbędnym źródłem informacji.

/-/ Ewa Milner-Kochańska

Naczelnik Wydziału Zdrowia Publicznego i Spraw Społecznych