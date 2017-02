KUMULACJA Powerball przekroczy 1 miliard złotych!

Amerykańska Loteria Powerball poinformowała, że kumulacja w środę przekroczy bagatela 255 milionów dolarów (ponad 1 MILIARD ZŁOTYCH). To największa kumulacja w tym roku.

Niektórzy sugerują, że doczekamy się pierwszego Polskiego wielkiego zwycięzcy, ponieważ popularność tej gry w Polsce mocno wzrosła w przeciągu ostatnich miesięcy. Polacy grają głównie przez platformy Internetowe, które dają możliwość zawarcia zakładu na wynik. Działa to nieco inaczej niż w przypadku zakupu kuponu bezpośrednio w loterii – natomiast wielkość wygranych jest taka sama i udział może wziąć każda osoba pełnoletnia, niezależnie od miejsca zamieszkania.

Ale co właściwie moglibyśmy kupić za tak ogromną kwotę?

Bolid Formuły 1 – jedyne 40 mln zł

Prywatną Wyspę na Bahamach – jedyne 35 mln zł

10% udziałów w drużynie Roberta Lewandowskiego, Bayern Monachium – jedyne 500 mln zł

Zbudować własne SPA – jedyne 30 mln zł

Zapewnić 6-cio osobowej rodzinie bezpieczeństwo finansowe – jedyne 18 mln zł

To tylko 623 mln zł w całości! Pozostałe 377 mln zł można odłożyć do banku – inkasując miesięcznie ponad 1 mln złotych odsetek. To jest największa kumulacja Powerball w tym roku.

