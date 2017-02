Legionowo. Roczna narada policji. W powiecie legionowskim jest bezpieczniej?

W ubiegłym roku na terenie działania Komendy Powiatowej Policji w Legionowie doszło do 3 wypadków śmiertelnych na drogach, policjanci zatrzymali 397 nietrzeźwych kierowców i odebrali 849 praw jazdy.

Za najbardziej uciążliwe dla mieszkańców uznano przekraczanie prędkości, picie alkoholu w miejscach publicznych i nieprawidłowe parkowanie.

Dane statystyczne za 2016 rok przedstawiono w czwartek 2 lutego w legionowskim ratuszu, gdzie odbyła się narada roczna. Wzięli w niej udział przedstawiciele służb porządkowych, organów ścigania i samorządowcy z terenu powiatu. Z informacji, jakie podano podczas narady, wynika, że w ubiegłym roku dyżurni odebrali 22 462 zgłoszenia na numer alarmowy oraz wykryli 25 177 wykroczeń. Zabezpieczali także 45 imprez masowych.

Bezpieczniej na drogach

Zdaniem policji nastąpiła znaczna poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym. W 2016 roku odnotowano 29 wypadków drogowych, w których zginęły 3 osoby, a 36 zostało rannych. Rok wcześniej doszło zaś do 59 wypadków, w których śmierć poniosło 7 osób, a 74 osoby zostały ranne. Policjanci zatrzymali także 397 nietrzeźwych kierowców. To wzrost w stosunku do roku 2015 o 11 osób. Odebrano również 849 praw jazdy w tym 756 dokumentów za przekroczenie prędkości powyżej 50 km/ h.

Jak wynika ze statystyk, na terenie całego powiatu w 2016 roku wszczętych zostało 2513 postępowań przygotowawczych, z czego 1654 dotyczyło przestępstw kryminalnych. W 2016 roku o 155 spadła w stosunku do roku 2015 ogólna liczba wszczętych przestępstw w 7 wybranych kategoriach najbardziej uciążliwych dla społeczeństwa.