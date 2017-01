Najchętniej czytane artykuły w 2016 roku. Wspominamy miniony rok

Rok 2016 przeszedł już do historii. Przełom roku to czas podsumowań, my przygotowaliśmy z tej okazji listę najpopularniejszych artykułów z naszego portalu.

Czerwcowa ulewa

W czołówce najczęściej czytanych tekstów znalazła się fotorelacja z ulewy, która 26 czerwca przeszła nad naszym powiatem. Obfity deszcz zostawił po sobie zalane miasto. Ulice zamieniły się w potoki, zalane zostały domy i piwnice, a w przejściu podziemnym na stacji kolejowej w Legionowie woda sięgała niemal po pas. Nasza fotorelacja dostępna jest TUTAJ.

Szał zakupów

W minionym roku w Legionowie otwarto dwa cieszące się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców punkty handlowe. Pierwszym był Lidl przy Jagiellońskiej, drugim wyczekiwana długo Galeria Gondola. Duża popularność obu tych tematów dowodzi, że legionowianie uwielbiają robić zakupy i chętnie korzystają z obniżek cen. Zapowiedź promocji z okazji otwarcia Galerii Gondola znajdziecie TUTAJ, a relację z otwarcia pierwszego w mieście Lidla TUTAJ.

Zagadkowe incydenty

Do nietypowych zdarzeń, które w minionym roku przyciągnęły Waszą największą uwagę, zaliczyliśmy mężczyznę przyklejonego taśmą klejącą do słupa znaku drogowego. Do naszej redakcji dotarło wtedy krótkie nagranie z tego ekscesu, po obejrzeniu którego narodziło się mnóstwo pytań, głównie dotyczących tego, jak i dlaczego człowiek został unieruchomiony w ten nietypowy sposób oraz jak i kiedy się uwolnił. Już następnego dnia sytuacja wyjaśniła się – zgłosił się do nas świadek zdarzenia, a z miejskiego monitoringu udało się uzyskać nagranie. Okazało się, że była to tylko zabawa młodych ludzi i nikomu nic się nie stało. Zdjęcie dostępne jest TUTAJ, a nagranie z monitoringu wyjaśniające przebieg zdarzeń TUTAJ.

Podobnie duże zainteresowanie internautów wywołał rozbity ford focus, który przez 2 tygodnie stał na pasie zieleni na obwodnicy Jabłonny. Wątpliwości budziło to, jak znalazł się tam pojazd, ponieważ trawnik był ogrodzony barierkami, oraz dlaczego stał tam tyle czasu. Pojawiały się różne tłumaczenia, wiele z nich wskazywało, że z powodu nieskoszonej wysokiej trawy kierowca pojazdu nie zauważył barierek i rozbił na nich swoje auto. Pytanie tylko, czemu jechał po trawniku? Tuż po naszej publikacji skoszono trawę oraz usunięto samochód. Zdjęcie rozbitego pojazdu znajdziecie TUTAJ

Czarny protest

Waszą dużą uwagę przyciągnęła także fotorelacja z czarnego protestu, który 3 października przeszedł ulicami Legionowa. Manifestacja zgromadziła około 100 przeciwników zaostrzania ustawy antyaborcyjnej. Zdjęcia z tego wydarzenia dostępne są TUTAJ.

Wśród tematów, które najczęściej czytaliście, znalazły się także informacje o wypadkach. Stary rok chcielibyśmy jednak pożegnać bez tych przykrych wspomnień, dlatego nie będziemy wracać do tych tematów.