Nieporęt. Pastorałka w wykonaniu Teatru Obrzędowego

W dniu 8 stycznia 2017 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Nieporęcie odbył się pokaz „Pastorałki” w wykonaniu Teatru Obrzędowego w reżyserii Bogusławy Oksza- Klossi z opracowaniem muzycznym Katarzyny Ignaciuk.

Mimo bardzo mroźnego popołudnia do GOKu przybyło wielu gości. Publiczność przyjęła spektakl bardzo entuzjastycznie. Podczas występu padły podziękowania w stronę ludowych aktorów z Jeleniogórskiego, od których Teatr Obrzędowy otrzymał scenariusz „Herodów”, którego fragment był zaprezentowany na scenie.

Do tej pory, w ciągu trzech lat istnienia teatru grupa zaprezentowała 9 przedstawień. Do grupy należą 4 pokolenia: dzieci, młodzież, dorośli i seniorzy. Spektakle Teatru Obrzędowego są przygotowywane ze szczególną starannością. Bardzo często studiowanie materiałów dotyczących dawnych obrzędów oraz poszukiwanie oryginalnych rekwizytów i strojów pochłania bardzo dużo czasu. Wszystko po to, żeby widz mógł zobaczyć jak najlepszy spektakl. Wokół swojej teatralnej pasji i miłości do tradycji Pani Bogusława Oksza – Klossi zgromadziła grupę amatorów, z którą realizuje swoje pomysły.

Niedzielne owacje na stojąco były bardzo miłym podziękowaniem dla artystów oraz docenieniem ich pracy.

mat. Ilona Piątak i Piotr Mostowiec