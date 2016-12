Powiat. Uwaga silny wiatr – orkan Barbara w powiecie legionowskim (prognoza pogody)

Od wczorajszego wieczoru w powiecie legionowskim szaleje orkan Barbara. Wiatr zaczął przybierać na sile od godziny 23:00. Do tej pory strażacy interweniowali 2 razy. Silny wiatr powalił na drogi 2 drzewa.

Drzewa na drogach

Strażacy dotychczas interweniowali już przy drzewach i ich konarach pochylonych nad drogami. Pierwsze drzewo silny wiatr powalił na drogę wojewódzką nr 631 w Nieporęcie, zaś drugie na ulicę Suwalną w Legionowie. Połamane drzewa już zostały przez strażaków usunięte z dróg.

Wieje i wiać będzie

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał dla województwa mazowieckiego ostrzeżenie o zagrożeniu pierwszego stopnia – Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości od 30 km/h do 40 km/h, w porywach od 75 km/h do 85 km/h, z zachodu i północnego zachodu. Najsilniejsze porywy występować będą wieczorem 26.12 i przed południem 27.12 – czytamy w komunikacie. O godzinie 7:00 prędkość wiatru wynosiła około 35 km/h, a w porywach nawet 80 km/h. Od godziny 9:00 wiatr ma nieco osłabnąć, ale przez cały dzień jego prędkość utrzymywać się będzie w granicach 30 km/h. Dopiero jutro nad ranem zacznie się uspokajać, całkowicie ustępując dopiero pod wieczór. Zarówno w ciągu dzisiejszego jak i jutrzejszego dnia nie powinno już padać. Temperatura wyniesie dziś maksymalnie 5 stopni C, a jutro ochłodzi się do 2 stopni C.

Jak rano poinformowało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w województwie mazowieckim bez prądu było ok. 34,5 tys. odbiorców.