„PiS” chce zlikwidować powiat legionowski. W Legionowie burmistrz zamiast prezydenta? (sonda)

Do sejmu wpłynął projekt ustawy zakładający włączenie 32 podwarszawskich miejscowości do stolicy. W „nowej” Warszawie znalazłyby się 4 legionowskie gminy – Legionowo, Jabłonna, Nieporęt i Wieliszew. Gmina Serock znalazłaby się zaś w granicach administracyjnych powiatu pułtuskiego. Wejście w życie nowych przepisów oznaczałoby likwidację powiatu legionowskiego.

Serock poza metropolią

Autorami powyższych zmian są posłowie „Prawa i Sprawiedliwości” („PiS”). Stworzony przez nich projekt ustawy właśnie wpłynął do sejmu. Przewiduje się, że ustawa czyniąca ze stolicy mega-metropolię zostałaby uchwalona jeszcze przed krajowymi wyborami samorządowymi w 2018 r. Projekt przedmiotowej ustawy zakłada przyłączenie do Warszawy 32 podwarszawskich gmin, takich jak Błonie, Brwinów, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Halinów, Izabelin, Jabłonna, Józefów, Karczew, Kobyłka, Konstancin-Jeziorna, Legionowo, Lesznowola, Łomianki, Marki, Michałowice, Milanówek, Nadarzyn, Nieporęt, Otwock, Ożarów Mazowiecki, Piaseczno, Piastów, Pruszków, Raszyn, Stare Babice, Sulejówek, Wiązowna, Wieliszew, Wołomin, Ząbki i Zielonka. Powiększona o te miejscowości Warszawa miałaby się stać jednym wielkim powiatem, co oznacza likwidację tych powiatów, których gminy zostałyby „wchłonięte” przez stolicę. Tak skonstruowana metropolitarna Warszawa przejęłaby wszystkie zadania dotychczas realizowane przez mające ulec likwidacji wybrane podwarszawskie powiaty.

Burmistrzowie, zamiast prezydentów i wójtów?

Obecnie Warszawa jest gminą na prawach powiatu. Po włączeniu do niej 32 okolicznych gmin cała powstała w ten sposób aglomeracja stałaby się formalnie jednym powiatem, łącznie składającym się z 33 gmin – tej największej warszawskiej, z zachowanymi dotychczasowymi 18 dzielnicami i z 32 gmin ościennych, w tym z Legionowa, Jabłonny, Wieliszewa i z Nieporętu z burmistrzami na czele. Całą aglomeracją kierowałby prezydent wybierany w bezpośrednich wyborach przez mieszkańców wszystkich tworzących ją gmin. Organem stanowiącym i kontrolnym względem m. in. prezydenta metropolii warszawskiej byłaby zaś składająca się łącznie z 50 radnych rada miasta stołecznego Warszawy. – Radni są wybierani po jednym z każdej dzielnicy gminy Warszawa oraz po jednym z pozostałych gmin wchodzących w skład miasta stołecznego Warszawy – czytamy w projekcie przedmiotowej ustawy. Każda z metropolitarnych gmin i dzielnic miałaby swoich burmistrzów i kontrolujące ich pracę swoje własne, autonomiczne ciała uchwałodawcze.

Zadania mega-metropolii

Wedle założeń twórców projektu tej ustawy, metropolitarna Warszawa ma wykonywać zadania publiczne w zakresie m. in. kształtowania ładu przestrzennego, koordynowania realizacji zadań publicznych, w tym w zakresie publicznego transportu zbiorowego przez gminy znajdujące się w jej granicach administracyjnych, zarządzania drogami publicznymi za wyjątkiem dróg gminnych, autostrad i dróg ekspresowych oraz promocji.

