Powiat. Wypadek na trasie do Nasielska. Jedna osoba nie żyje – duże utrudnienia

Dzisiaj (22.12.2016) pomiędzy Lorcinem a Chrcynnem (powiat nowodworski) doszło do czołowego zderzenia dwóch samochodów. Jedna osoba nie żyje, trzem pomocy udzielają służby ratunkowe.

Na tę chwilę nie są znane szczegóły dotyczące wypadku. Wiadomo, że auta zderzyły się czołowo a droga jest całkowicie zablokowana w obu kierunkach. Jadąc w kierunku Nasielska lepiej omijać trasę 632.

Jak podał portal wirtualnynowydwor.pl w wypadku zginął kierujący volkswgenem 61-letni mieszkaniec gminy Sońsk. Samochodem podróżował on ze swoja żoną i 5-letnim dzieckiem. Obie te osoby zostały zabrane do szpitala na szczegółowe badania. Do szpitala trafiła także kierująca granatowym oplem kobieta.