Pozytywny wpływ gier na funkcje poznawcze

Już od dawna wiadomo, że wszelkiego rodzaju gry mają korzystny wpływ na nasz mózg. Na przykład, regularne rozwiązywanie krzyżówek świetnie wpływa na pamięć. Każdy to wie. Ale wraz z rozrastającym się rynkiem gier, szczególnie komputerowych, coraz to nowsze badania naukowe nie tylko potwierdzają te korzyści,sza ale ujawniają nowe, o których wcześniej nie wiedzieliśmy.

Gry planszowe

Ten gatunek gier jest najstarszy, i przez to chyba najbardziej znany. W końcu szachy to wynalazek Perski, a już Rzymianie grali w kości. Popularna gra Monopol, czy słynna gra Super Farmer stworzona przez wybitnego polskiego matematyka Karola Borsuka, czy ostatnio zyskująca na popularności gra Osadnicy z Catanu, to zaledwie kilka z dziesiątek jeśli nie setek gier planszowych dostępnych na rynku. Ich zalet jest wiele:

Przede wszystkim większość tych gier wymaga wielu graczy, więc ma wymiar emocjonalno-społeczny. Zatem gry planszowe stanowią świetną okazję aby spędzić trochę czasu z przyjaciółmi, pośmiać się, i tym samym zwiększyć swój poziom endorfin dzięki którym przy okazji obniżamy nasze ciśnienie i utrwalamy więzi z bliskimi. Z kolei te korzyści przekładają się z czasem na ogólne obniżenie stresu i przez to wzmocnienie odporności organizmu.

Już dawno badania wskazały na ogólnie pozytywny wpływ gier planszowych na funkcje poznawcze, w tym głównie na pamięć i koncentrację, a co za tym idzie zdolności analityczne. A więc regularnie grając, dostarczamy naszemu umysłowi zdrowej stymulacji, dzięki której obniżamy ryzyko zachorowania na rozmaite choroby psychiczne oraz choroby neurodegeneracyjne, jak choroba Alzheimera, a ogólniej, demencji pojawiającej się w późniejszym wieku.

Gry karciane

Jeśli chodzi o karty to mają oczywiście wiele wspólnego z innymi grami planszowymi—szczególnie to że najczęściej gramy w karty z innymi, i fakt że w wielu grach karcianych kluczowym elementem jest strategia i liczenie, przez co oferują one stały trening umysłowy.

Ale karty też oferują specyficzne plusy związane z ćwiczeniem koordynacji wzrokowo-manualnej i ogólnie poprawiają i rafinują umiejętności motoryczne. Na przykład tasowanie i rozkładanie kart poprawia naszą koordynację manualną i wyostrza nasze refleksy.

Gry komputerowe

Gry komputerowe dzielą wiele wspólnych korzyści z innymi rodzajami gier (chociażby z tego powodu że możemy symulować większość innych gier w komputerze), ale i też posiadają korzyści które są specyficzne dla tej klasy gier.

Wyniki ostatnich badań wykonanych przez zespół naukowców z Politechniki w Singapurze z 2013 roku wskazują że gry akcji, typu FPP (z perspektywy gracza), szczególnie wyostrzają koncentrację i poziom kontroli poznawczej. Te funkcje w kolei pływają korzystnie na zdolność organizowania własnej aktywności umysłowej, oraz pamięci roboczej która z kolei umożliwia wykonywania obliczeń oraz skomplikowanych analiz w głowie. Więc to wszystko się przekłada na optymalizację podejmowania szybkich decyzji. Ten sam zespół naukowców powtórzył te badania w 2015 roku, posługując się precyzyjniejszymi metodami i nie tylko potwierdził wyniki z 2013, ale też dodatkowo wykazał że tego typu gry akcji także wpływają korzystnie na podzielność uwagi wzrokowej.

Większość umiejętności oraz zdolności poznawczych, które ulegają polepszeniu dzięki tego rodzaju grom, są dokładnie tymi które psycholodzy identyfikują jako odpowiedzialnych za inteligencję.

Dzisiejsza technologia znacznie ułatwia dostęp do gier poprzez miriady rozmaitych platform w internecie. Takie platformy oferują możliwość grania we wszelkiego gatunku gry, począwszy od krzyżówek i innych łamigłówek, poprzez gamę waszych ulubionych pasjansów i rozmaitych gier karcianych, gier RPG oraz symulatorów gier planszowych, po wszelkiego gatunku „strzelanki”.

Czyli bogata siłownia umysłowa nie musi zajmować dużo miejsca.

Więc przy następnej okazji wyjazdu za miasto, wystarczy wrzucić do plecaka talię kart, warcaby, i tablet aby sobie zagwarantować godziny wartościowego zajęcia podczas podróży czy wieczorów pod namiotem.

Mariusz Popieluch