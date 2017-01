Ruszyły zapisy na szkolny przegląd filmów dokumentalnych. Ciekawe lekcje dla uczniów

Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth zorganizuje w Legionowie w pierwszej połowie lutego szkolny przegląd filmów dokumentalnych. Zachęcamy szkoły z naszego powiatu do udziału w zajęciach. Zapisy trwają do końca stycznia.

Filmy są formą przekazu lubianą przez większość ludzi. Dyskusja po projekcji wartościowego filmu dokumentalnego uczy krytycznego myślenia, rozwija umiejętności i pomaga kształtować postawy. Dobrze dobrany materiał filmowy może być więc atrakcyjną formą lekcji, zajęć z wychowawcą czy stanowić zajęcia dodatkowe.

Już niedługo w takich spotkaniach będzie mogła uczestniczyć młodzież ze szkół z powiatu legionowskiego. Od 3 do 10 lutego w sali widowiskowej legionowskiego ratusza dla uczniów od IV klasy szkoły podstawowej do szkół ponadgimnazjalnych zorganizowany zostanie przegląd filmów dokumentalnych. Organizatorem akcji jest Fundacja Wspierania Inicjatyw Młodzieżowych 4YOUth. W ramach przeglądu wyświetlone zostaną 4 wybitne pozycje filmowe, których dystrybutorem jest Against Gravity.

– Filmy, które proponujemy do wspólnego oglądania młodzieży szkolnej i ich nauczycielom, są ambitne i niosą uniwersalne przesłanie. Prezentują problemy współczesnego świata, z jakimi spotykamy się na co dzień i jednocześnie pokazują, jak można zmieniać rzeczywistość, aby żyć bezpieczniej, zdrowiej, lepiej. Są to materiały, które poruszają, rozwijają emocjonalnie i intelektualnie, uczą myśleć krytycznie i dokonywać selekcji informacji. Dotyczą zagadnień z zakresu edukacji społecznej, ekonomicznej, przyrodniczej. Wszystko skorelowane jest ze szkolną podstawą programową, która obowiązuje w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych – opowiada o przeglądzie organizator.

Do każdego seansu organizatorzy przewidzieli spotkanie z ekspertem, który skomentuje wspólnie obejrzane dzieło, opowie o swoich doświadczeniach w obszarze związanym z tematyką filmu i przeprowadzi interesującą dyskusję z uczestnikami. W roli takich ekspertów wystąpią społecznicy i działacze organizacji pozarządowych działających na terenie Warszawy i okolic, m.in. Fundacji 4YOUth, Greenpeace Polska oraz Motyka

i Słońce – ogród społecznościowy na osiedlu Jazdów w Warszawie.

Zapisy

Zapisy trwają od 1 do 31 stycznia 2017 r. Można ich dokonywać drogą mailową (filmy@4youth.pl) i telefoniczną (tel. 601 771 044). W wiadomości e-mail należy podać imię i nazwisko opiekuna grupy, nazwę szkoły oraz liczbę uczniów w grupie, tytuł filmu i preferowany termin projekcji, przedmiot, w ramach którego będzie realizowana projekcja.

Koszt biletu dla jednego ucznia wynosi 10 zł. Opiekunowie grup otrzymują wstęp bezpłatny. Poszczególne bloki filmowe nie stanowią cyklu. Grupy szkolne mogą wybrać dowolne seanse. Projekcje będą odbywały się pod warunkiem zapisania min. 60 osób.

Repertuar

Był sobie las

To fascynująca i zachwycająca wizualnie podróż do świata natury, w głąb tajemniczych lasów deszczowych Peru i Gabonu, pokazująca największe cuda tamtejszej fauny i flory. Przewodnikiem widzów po lasach tropikalnych jest ceniony francuski przyrodnik Francis Hallé. Zdjęcia do dokumentu kręcone były od czerwca do listopada 2012. Twórcy wykorzystali zarówno tradycyjne kamery, jak i drony, które pozwoliły na sfilmowanie pełnej panoramy amazońskiej przyrody. Dokument wzbogacony jest animacjami i rysunkami autorstwa Francis Hallégo.

Proponowana grupa docelowa: uczniowie szkoły podstawowej (klasy IV-VI)

Projekcja w ramach przedmiotów: przyroda, biologia, zajęcia z wychowawca, zajecia dodatkowe

Film z lektorem

Terminy projekcji: 6 i 7 lutego 2017 r. (poniedziałek i wtorek)

Yes-Meni naprawiają świat

„Czy można naprawić świat?” – proste pytanie stało się kołem zamachowym działań dwóch alterglobalistów: Andy’ego Bichlbauma i Mike’a Bonanna. Duet wygłasza na przykład prowokacyjne przemówienie na konferencji firm naftowych, oferując nowy produkt – paliwo z… ludzkiego mięsa. Jako rzekomi przedstawiciele rządu USA, Yes-Meni obiecują oszukanym przez deweloperów mieszkańcom Nowego Orleanu uczciwe inwestycje.

Proponowana grupa docelowa: uczniowie gimnazjum (klasy I-III) oraz szkół ponadgimnazjalnych (klasy I-III)

Projekcja w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, zajęcia z wychowawcą, zajęcia dodatkowe

Film w języku angielskim z polskimi napisami

Termin projekcji: 8 lutego 2017 r. (środa)

Wiek głupoty

Jest 2055 rok. Po kataklizmie ostatni z ludzi budują schron, w którym jak w biblijnej Arce przechowywane są ostatnie okazy zwierząt, owadów i roślinności. Kustosz tego przedziwnego miejsca (Pete Postlethwaite) przegląda archiwalne materiały z przeszłości i stawia pytanie, dlaczego nie powstrzymaliśmy zmian klimatycznych na Ziemi, kiedy jeszcze było to możliwe. Film Franny Armstrong to kino powstałe ze szlachetnych pobudek. Choć nie unika demagogii, wydaje się ona w pełni usprawiedliwiona aktualnością stawianego problemu.

Proponowana grupa docelowa: uczniowie gimnazjum (klasy I-III) oraz szkół ponadgimnazjalnych (klasy I-III)

Projekcja w ramach przedmiotów: biologia, geografia, zajęcia z wychowawca, zajęcia dodatkowe

Film w języku angielskim z polskimi napisami

Terminy projekcji: 3 i 10 lutego 2017 r. (piątek)

Jak założyć własne państwo

Jody Shapiro wyrusza w podróż do najdalszych zakątków ziemi, by odwiedzić samozwańczych władców mikronacji – maleńkich państw, których próżno szukać na oficjalnych mapach politycznych świata. Okazuje się, że teoretycznie każdy może ustanowić własny kraj, ponieważ w międzynarodowej jurysdykcji nie istnieje jednoznaczna definicja państwa. Dokument, choć utrzymany w lekkim tonie, próbuje odpowiedzieć na fundamentalne pytania dotyczące zagadnienia państwowości i tożsamości narodowej oraz zwraca uwagę na to, jak umowne są granice krajów, które nazywamy domem.

Proponowana grupa docelowa: uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (klasy I-III)

Projekcja w ramach przedmiotów: wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, zajęcia z wychowawcą, zajęcia dodatkowe

Film w języku angielskim z polskimi napisami

Termin projekcji: 3 lutego 2017 r. (piątek)

Filmy wyświetlane będą w godzinach przedpołudniowych. Dokładna godzina rozpoczęcia poszczególnych seansów zostanie ustalona po zakończeniu zapisów.

Warsztaty dla nauczycieli

Organizator zapowiada, że gdy pokazy będą cieszyć się wystarczającą frekwencją, nauczyciele zostaną zaproszeni na bezpłatne, dwugodzinne warsztaty z edukacji filmowej. Poprowadzi je ekspert w dziedzinie edukacji filmowej Anna Klimowicz – absolwentka Instytutu Filozofii UW, Szkoły Praw Człowieka Helsinskiej Fundacji

Praw Człowieka, Szkoły Trenerów Fundacji CEO. Uczestnicy warsztatów otrzymają zaświadczenie o ukończeniu formy doskonalenia zawodowego.