Wirus ptasiej grypy. Apel do hodowców drobiu. Kary za niezastosowanie się do zasad

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Lekarz Weterynarii wydali apel do hodowców drobiu, aby przestrzegali zasad bioasekuracji, tak by powstrzymać rozprzestrzenianie się wirusa grypy ptaków (HPAI), podtypu H5N8. Za niezastosowanie się do zasad będą nakładane kary

administracyjne.

Wirus ten nie jest groźny dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla gospodarki i niebezpieczny dla gospodarstw. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki. Niestety przyczyną bywa też człowiek.

Zasady, których należy przestrzegać:

̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.