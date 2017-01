WOŚP 2017 w powiecie legionowskim. Lista wydarzeń

W niedzielę (15 stycznia) odbędzie się 25. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. W tym roku orkiestra grać będzie dla ratowania życia i zdrowia dzieci na oddziałach ogólnopediatrycznych oraz dla zapewnienia godnej opieki medycznej seniorom. Jak zawsze powiat legionowskim aktywnie przyłącza się do tej wspaniałej akcji.

W minionym roku wszystkim sztabom z powiatu legionowskiego udało się pobić swoje dotychczasowe rekordy. Wydarzenie cieszyło się tak dużym powodzeniem, że udało się zebrać ponad 375.777 zł. To o ponad 100 tys. więcej niż w roku 2015. W tym roku liczymy na kolejny rekord.

Gdzie zagra orkiestra

Legionowo:

Konopnicka – rok temu zebrano 131.604,11 zł

Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących („Konopnicka”). Ten sztab grać zaczął już 7 stycznia 2017, kiedy to w Arenie Legionowo podczas Grand Prix Legionowa w tenisie stołowym zebrano 2840,65 zł. Kolejne wydarzenie zaplanowano już na sobotę, kiedy to o godzinie 10:00 w szkole przy ul. Piłsudskiego 26 odbędzie się Turniej Szachowy, z którego dochód także zostanie przekazany na konto WOŚP.

W niedzielę o godzinie 8:00 ze sztabu oddelegowanych zostanie 235 wolontariuszy. Oni wyjdą na ulice, a w budynku szkoły zaczną rozstawiać się stoiska z własnoręcznymi wyrobami, kiermasze rozmaitości, kawiarenki, kącik malucha, loterie fantowe, mini-zoo.

W hali sportowej:

11.00 -13:30 – Turniej Piłki Siatkowej, w którym udział wezmą przedstawiciele władz samorządowych i drużyn ligowych z terenu powiatu legionowskiego.

15.00 – mecz piłki siatkowej młodej Orlen Ligi : LTS Legionovia– KS Pałac Bydgoszcz

Na parkingu i boisku szkolnym

13.00 – pokaz ratownictwa drogowego i medycznego OSP Kałuszyn i OSP Jabłonna.

13:00 – 13.45 – pokaz treningu survivalowego Amatorski Klub Bravehearts

Na małej sali gimnastycznej:

10.30 – 10.45 – występ wokalny solistów z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Legionowie

10.45 – 11.00 – występ wokalny solistów z Zespołu Szkół nr 3

11.00 – 11.30 – karaoke dla chętnych

11.30 – finał „Biegu z sercem dla WOŚP” organizowanego przez Stowarzyszenie EMKA

11.45 – 12.15 – koncert Muzycznej Strefy AJA

12.30 – 13.10 – Koncert dla Babci i Dziadka – występ grupy artystycznej ze Społecznej Szkoły Podstawowej nr 35 STO i solistów

13.30 – 14.00 – pokaz tańca z animacjami dla dzieci Brothers Dance Studio

15.00 – 15.30 – koncert orkiestr z Zespołu Szkół w Łajskach

15.30 – 16.00 – pokaz pary tanecznej Marta Grzegorczyk – Bartłomiej Domański (Finalistów Grand Prix Polski, klasa mistrzowska S)

16.00 – 17.15 – Licytacja gadżetów i pamiątek ofiarowanych przez darczyńców

17.15 – 17.45 – mini-recital Grzegorza Stawickiego

17.45 – 18.15 – koncert Muzycznej Strefy AJA

18.15 – 19.45 – koncerty zespołów rockowych K.T.O. – Kogo To Obchodzi Flyin’ Budapest

godz. 20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA

Warto dodać, że sztab w Konopnickiej zaczął grać jako pierwszy w Legionowie i to właśnie wtedy kiedy Jurek Owsiak po raz pierwszy zorganizował Orkiestrę. Przez te wszystkie lata udało się tu zebrać ok. 1.200.000 zł. To oczywiście także dzięki wsparciu innych placówek, z których zebrane pieniążki już od kilku lat zasilają konto tego sztabu. W tym roku Konopnicka grać będzie wspólnie z Zespołem Szkół Ogólnokształcących nr 2 (tutaj na godzinę 15:00 zaplanowano spotkanie ze szczypiornistą KPR Legionowo Pawłem Gawęckim, a o godzinie 18:00 z zastępcą prezydenta Piotrem Zadrożnym), Zespołem Szkół nr 3, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym przy Jana Pawła I, Społeczną Szkoła Podstawową nr 35 STO przy ul. Targowej, Zespołem Szkół w Łajskach i Państwowym Przedszkolem nr 12.

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 2 – rok temu zebrano 50.469,68 zł

W Zespole Szkolno- Przedszkolnym nr 2 przy ul. Jagiellońskiej 67 w Legionowie atrakcje z okazji WOŚP zaplanowano w godzinach 9:00 – 17:00. Pomiędzy godziną 9:10 a 14:30 na scenie zlokalizowanej w dużej sali gimnastycznej odbywać się będzie przegląd twórczości uczniów szkoły. Na 14:30 zaplanowano aukcję, którą poprowadzą Danuta Stenka i Artur Żmijewski. O 16:30 odbędzie się uroczyste zakończenie, na którym pojawi się słodki tort, a o godzinie 17:00 do nieba wystrzelone zostanie światełko. W trakcie trwanie imprezy w korytarzach i salach lekcyjnych przewidziano moc atrakcji, kiermasze z wyrobami uczniów oraz kawiarenki z łakociami.

Zespół Szkół na Piaskach – rok temu zebrano 35.944,31 zł

W szkole na Piaskach imprezę poprowadzi parodysta Andrzej Maroszek, a aukcję Waldemar Obłoza– aktor telewizyjny i teatralny znany z serialu „Na Wspólnej”. Plan dnia wygląda następująco:

9.00 – Uroczyste rozpoczęcie XXV Finału WOŚP, oddelegowanie wolontariuszy

9.10-9.20 – Układ taneczny w wykonaniu uczniów klasy 3f pod opieką p. Doroty Młynarczyk

9.20 – 9.45 – Przedstawienie pt. „Calineczka” w wykonaniu uczniów klasy 2g pod opieka p. Eweliny Kijanki

9.50 – 11.30 – Sportowcy dzieciom – mecz piłki siatkowej: Rodzice – Uczniowie – Nauczyciele

11.30-12.30 – Otwarty turniej tenisa stołowego dla dzieci i dorosłych

11.30 – 12.10- Występ artystów z Centrum Tańca i Ruchu, warsztaty taneczne dla wszystkich zainteresowanych – nauka tańca

12.10 – 12.30 – Pokaz piłkarzy ręcznych KPR Legionowo SUPER LIGA

12.30 – 13.15 – Występy uczniów Szkoły Podstawowej nr 8 pod opieka p. Anity Rodak, układy taneczne z udziałem publiczności

13.15 – 13.40 – Występ formacji tanecznej BROTHERS DANCE STUDIO, podopiecznych finalistów programów: You Can Dance oraz Got To Dance! Układy taneczne z udziałem publiczności

13.50 – 14.30 – Pokazy sztuk walki TEAKWONDO

14.40 – 15.00 – Występ wokalny uczniów SP8 i G4 pod opieką p. Janusz Chłusa

15.00 – 16.00 – AUKCJA, którą poprowadzi Waldemar Obłoza– aktor telewizyjny i teatralny znany z serialu „Na Wspólnej”

16.30 – 19.45 – DYSKOTEKA

20.00 – ŚWIATEŁKO DO NIEBA

Akcja krwiodawstwa

W ambulansie przed szkołą w godz. 9.00 – 14.00 będzie odbywała się akcja krwiodawstwa. Zapisy w czasie trwania akcji odbywać się będą w szkole, przy wejściu.

Ponadto w czasie trwania orkiestry:

KRAM ze skarbami dla dzieci i młodzieży, kiermasze, rozgrywki sportowe – tenis stołowy, gry i zabawy dla młodszych dzieci, kawiarenka (czynna od 9.00 do 20.00), karaoke dla dzieci i dorosłych (od 10.00 do 14.00), mini zoo, pokaz saperski, pokaz OSP, Miasteczko ruchu drogowego, Malowanie twarzy, Stoiska gastronomiczne.

Gmina Jabłonna:

Gimnazjum w Chotomowie – rok temu zebrano 8.777,25 zł

W Gimnazjum im. Orła Białego w Chotomowie impreza trwać będzie w godzinach 11-16. Atrakcje, które tu zaplanowano to: loteria fantowa, kawiarenka, kiermasz książek, kiermasz przetworów, targ gier i zabawek

targ przysmaków, pokaz doświadczeń chemicznych, warsztaty ceramiczne, kącik pierwszej pomocy medycznej, turniej piłki koszykowej, pokazy tańca.

Szkoła Sapere Aude – rok temu zebrano 5 117 zł

Rozpoczynająca rok temu swoją współpracę z WOŚP szkoła Sapere Aude w Rajszewie w tym roku, podobnie jak w ubiegłym, swoje działania skupi tylko na kweście, w którą aktywnie włączy się 15 uczniów. Znajdziecie ich m.in w okolicach OBI w Jabłonnie i przy sklepie Fenix w Chotomowie.

Gmina Serock

Szkoła w Jadwisinie, rok temu zebrano 28.600 zł

Atrakcje w Jadwisinie zaplanowano od godz. 13:00 do 19:00. Na scenie wystąpią muzycy, aktorzy, sportowcy, zespoły SMS Skubianka, Violinki, pani Karolina Bilińska z zespołem, pani Alicja Herod, pan Janusz Godlewski, pan Bartłomiej Krzemiński. Odbędą się pokazy tańca i pantomimy. Pomiędzy występami artystów licytacja upominków od sponsorów: sprzęt AGD firmy Kenwood, kolacja dla dwóch osób w Restauracji Złoty Okoń w Serocku, koszulki sportowców, Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i wiele, wiele innych atrakcyjnych okazji.

Poza tym w szkole odbywać się będzie loteria fantowa, pokaz Baristy z Palarnii kawy „Praska”. Koło Gospodyń z Dosina zadba o podniebienia smakoszy przygotowując swoje specjały- flaczki, pierogi, paszteciki, chleb ze smalcem i ogórkami domowej z spiżarni. Smażalnia „Cicha Zatoka” z Wierzbicy zaserwuje smażoną rybę z frytkami i surówką. Będzie czynna kawiarenka z ciastami, kawą i herbatą przygotowaną przez Rodziców i dzieci, a Pani Małgosia przygotuje swoje specjały: bigos i grochówkę.

PZSP w Serocku, rok temu zebrano 18.700 zł

Impreza rozpocznie się o godzinie 13:00 od występów najmłodszych. Na scenie pojawią się: grupa z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały, Violinki, SMS oraz grupy z Centrum Kultury i Czytelnictwa: Kantyczki, Incanto i Alexia, Chór ze Szkoły Podstawowej w Serocku oraz Grupę Sołtysek i Sołtysów z Gminy Serock. Gwiazdą wieczoru będzie zespół muzyczny „Aż po świt”.

Podczas imprezy odbędą się pokazy pierwszej pomocy, malowanie buziek dla dzieci i profesjonalny makijaż dla dorosłych. Gadżety, które pojawią się na licytacji to koszulki 25. finału WOŚP, vouchery na usługi fryzjerskie i kosmetyczne, obiad dla dwóch osób w restauracji Barbara w Serocku, koszulka Legii z autografami zawodników, szalik Legii, biżuteria, poduszki, książki, drewno kominkowe z dostawą do domu.

Przez cały czas trwania imprezy na hali oraz na ulicach Serocka będzie kwestowało 25 wolontariuszy z puszkami, najmłodsza z nich ma 5 lat.

Gmina Nieporęt

Szkoła w Józefowie – rok temu zebrano 80.963,5 zł

W gminie Nieporęt tradycyjnie już cała impreza skupiona będzie w jednym miejscu, czyli w szkole w Józefowie. Rozpocznie się na sportowo, czyli od biegu Policz się z cukrzycą. Zawodnicy wystartują o godzinie 10:3o i do przebiegnięcia będą meli 5 km. Biuro zawodów czynne będzie od 9:30 w Szkole Podstawowej w Józefowie. Wpisowe oczywiście trafi do puszek orkiestry. W budynku szkoły jak zawsze czekać będą na nas emocjonujące licytacje, przepyszne łakocie, mnóstwo kolorowych gadżetów. W godzinach 12:00 – 15:00 działać będzie strzelnica, a od 12:00 do 18:00 prowadzone będą wyścigi na ergometrach. O godzinie 17:00 wystąpi gwiazda wieczoru – zespół Avans