Wyłączenia prądu w powiecie legionowskim (23 – 27 stycznia)

W dniach 23 – 27 stycznia br., na terenie powiatu legionowskiego zaplanowano przerwę techniczną w dostawie energii elektrycznej. Utrudnienia wynikają z przebudowy i rozbudowy sieci.

Legionowo

W poniedziałek (23 stycznia) w godz. 8.00 – 15.00 pozbawieni prądu zostaną mieszkańcy ul. Wilczej (od ul. Polnej do ul. Spacerowej), oraz ul. Wigury (od ul. Wilcza do ul. Słonecznej).

W czwartek (26 stycznia) w godz. 9.00 – 17.00 niedogodności obejmą ulicę Bandurskiego (od nr 21 do nr 80) oraz ulicę Żelazną (od ul. Targowej do Al. Legionów).

Nieporęt

We wtorek (24 stycznia) w godz. 8.00 – 15.00 w miejscowości Józefów zostanie wstrzymana dostawa energii elektrycznej. Prace techniczne zaplanowano przy ul. Kościelnej (od stacji transformatorowej do ul. Piaskowej) i przy ul. Piaskowej (od ul. Kościelnej do ul. Długiej).

W środę (25 stycznia) w godz. 8.00 – 15.00 w miejscowości Michałów-Grabina nastąpi przerwa w dostawie prądu. Odcięci od prądu na kilka godzin będą osoby zamieszkałe przy ul. Kasztanowej oraz ul. Kwiatowej.

Serock

W piątek (26 stycznia) w godz. 8.00 – 15.00 w miejscowości Ludwinowo Zegrzyńskie zostanie wyłączony prąd. Utrudnienia z tym związane obejmą ulicę Diamentową i Nasielską (od stacji transformatorowej w kierunku Szadek)

Wieliszew

W czwartek (25 stycznia) w godz. 8.00 – 15.00 ze względu na wykonywane prace remontowo – konserwacyjne w miejscowości Łąjski zabraknie energii elektrycznej. Ulice, przy których zostaną przeprowadzone prace, to ul. Kościelna (od stacji transformatorowej do ul. Piaskowej) i ul. Piaskowa (od ul. Kościelnej do ul. Długiej).