Wyłączenia prądu w powiecie legionowskim (6 – 10 lutego)

W dniach 6 – 10 lutego br., na terenie powiatu legionowskiego zostanie wyłączony prąd. Zaplanowana przerwa związana jest z przebudową i rozbudową sieci.

Legionowo

W piątek (10 lutego) w godz. 8.00 – 15.00 utrudnień związanych z brakiem energii elektrycznej należy spodziewać się przy ul. Piłsudskiego w okolicy skrzyżowania z ul. Jagiellońską.

Nieporęt

We wtorek (7 lutego) w godz. 8.00 – 15.00 prace remontowe obejmą ulicę: Jana Kazimierza (od wiaduktu do Placu Wolności), Zwycięstwa (w okolicy ul. Lawendowej), Protazego, Telimeny, Małołęcką, Różaną, Chabrową, Szkolną, Dworcową, Podleśną, Nowolipie, Chłodną, Sasankową, Myśliwską, Pionierską, Lazurową, Irysową, Soplicowo, Mickiewicza, Ogrodową, Szafirową, Kościelną.

W czwartek (9 lutego) w godz. 8.00 – 15.00 w miejscowości Stanisławów Pierwszy nastąpi przerwa w dostawie prądu przy ulicach: Strużańska, Przyszłości, Świerkowa oraz Cyprysowa. W tym samym czasie w miejscowości Kąty Węgierskie niedogodności obejmą ul Strużańską od stacji transformatorowej do końca obwodu w kierunku Legionowa i Rembelszczyzny.