Serock. Recydywista schował marihuanę we własnym domu

W domu zamieszanego w całkiem inną kryminalną sprawę, 26-letniego serocczanina, w trakcie rewizji śledczy odkryli marihuanę. W przeszłości już karanemu Patrykowi K. za posiadanie narkotyków grozi obecnie kara do 3 lat więzienia.

Przez przypadek?

We wtorek (10 stycznia br.) seroccy policjanci zatrzymali 26-letniego Patryka K. pod zarzutem posiadania narkotyków. – Kryminalni z Serocka wykonując czynności służbowe do jednej z prowadzonych spraw udali się do domu 26-letniego Patryka K. W trakcie przeszukania mieszkania policjanci znaleźli zawiniątko z marihuaną. Mężczyzna został zatrzymany i przewieziony do miejscowego komisariatu – relacjonuje podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.

Czuje się winny

Karany już w przeszłości 26-letni serocczanin przyznał się do winy i dobrowolnie poddał się karze. Za posiadanie narkotyków grozi mu obecnie kara do 3 lat więzienia.