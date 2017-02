Serock. Wpadł w poślizg i wylądował w rowie (zdjęcia)

Niedostosowanie prędkości do warunków panujących na drodze było przyczyną wypadku na drodze krajowej nr 62 (DK nr 62) we wsi Marynino pod Serockiem. Osobowa honda wpadła do rowu. Kierujący nią mężczyzna ze zdarzenia wyszedł bez szwanku.

Do groźnie wyglądającego zdarzenia drogowego doszło dzisiaj (14 luty br.), tuż przed godziną 8 na DK nr 62 we wsi Marynino pod Serockiem. Jadąca tą drogą honda wpadła w poślizg, a następnie wjechała do przydrożnego rowu. Kierującemu autem mężczyźnie, na szczęście nic się nie stało. Interweniujący na miejscu policjanci z drogówki, ustalili, że kierowca hondy był trzeźwy. – W tym przypadku nie doszło, ani do wykroczenia, ani do przestępstwa. Dlatego też nie zastosowaliśmy żadnej kary dla kierowcy hondy – zapewnia st. asp. Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie. W uprzątnięciu skutków tego porannego poślizgu, po raz kolejny niezastąpieni okazali się zaś strażacy.