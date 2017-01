Wieliszew. Ognisko ptasiej grypy przy Jeziorze Zegrzyńskim. Uważajcie na ptactwo hodowlane

23 stycznia straż pożarna w Legionowie wyłowiła ze zbiornika przy zaporze w Dębem trzy martwe łabędzie. Zwierzęta były zarażone ptasią grypą (H5N8).

Zwierzęta przebadał powiatowy lekarz weterynarii i stwierdził obecność wirusa. Wirus ten stwarza niewielkie zagrożenie dla ludzi, ale jest bardzo szkodliwy dla ptaków, także tych hodowlanych. Główną przyczyną rozprzestrzeniania się wirusa grypy ptaków H5N8 są zarażone dzikie ptaki.

W przypadku zauważenia martwego ptaka, mieszkańcy powinni zgłaszać to straży pożarnej pod numerem alarmowym lub Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego w Legionowie tel. 22 784 04 17 lub 22 784 04 15

Zasady, których muszą przestrzegać hodowcy drobiu:

̵ zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;

̵ nie karmić drobiu na zewnątrz budynków, w których drób jest utrzymywany;

̵ nie poić drobiu oraz ptaków utrzymywanych przez człowieka wodą ze zbiorników, do których dostęp mają dzikie ptaki;

̵ stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;

̵ stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków, w których utrzymywany jest drób;

̵ przetrzymywać drób w przeznaczonych do tego celu pomieszczeniach bez możliwości swobodnego poruszania się po otwartym wybiegu.

Jak podaje Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Poznaniu wirus ginie w temperaturze 70 °C. W zbiornikach wodnych, często zakażonych przez ptaki wodne, wirus zachowuje zakaźność przez 4 dni w 22 °C i ponad 30 dni w 0 °C.

Ptasia grypa u ludzi wywołuje objawy podobne do tych spowodowanych zwykłą grypą:

– gorączka,

– kaszel,

– ból gardła,

– bóle mięśni, stawów,

– zapalenie spojówek,

– ataksja

W ciężkich przypadkach może także powodować problemy z oddychaniem oraz prowadzić do zapalenia płuc.

Wykryty na terenie Niemiec podtyp wirusa ptasiej grypy – H5N8 należy do szczepów zjadliwych dla ptaków ale stwarza niewielkie zagrożenie dla człowieka.