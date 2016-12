Wieliszew. Parafialny Bal Sylwestrowy

Wiele osób już podjęło decyzję, jak spędzi sylwestrowy wieczór. Parafia w Wieliszewie ma z tej okazji coś specjalnego do zaproponowania. Będzie to Parafialny Bal Sylwestrowy. Skąd ta inicjatywa, czym ten Sylwester będzie się różnił od innych, kto może na niego przyjść?

– Wspólnota Odnowy w Duchu Świętym „Góra Tabor” pragnąc, aby mieszkańców naszej parafii łączyła nie tylko wspólna modlitwa, ale również wspólne przeżywanie radosnych chwil zorganizowała PARAFIALNEGO SYLWESTRA – możemy przeczytać na jednej z ulotek informacyjnych wyłożonych na stoliku przy zakrystii w parafii pw. Przemienienia Pańskiego w Wieliszewie.

Pomysł

Parafia w Wieliszewie nie jest jedyną, w której inicjuje się przeżywanie zabawy sylwestrowej na gruncie parafialnym. W całej Polsce jest bardzo wiele podobnych inicjatyw. Formuły są różne – od spotkań przy parafii, gdzie każdy przynosi ze sobą jakąś potrawę, po wystawne bale. Jedna z współorganizatorek Elżbieta Leszczyńska wyjaśnia, że przy takiej okazji środowisko parafian może się zintegrować. Dla ludzi wierzących ważne jest również przeżywanie radosnych chwil bez odrywania się od wartości, w które wierzą.

Różnice i podobieństwa

Sylwester parafialny w Wieliszewie rozpocznie się Mszą Święta o godz. 20:00. O północy natomiast jeden z kapłanów z parafii udzieli błogosławieństwa zebranym gościom. Poza tym będzie to zwyczajny bal sylwestrowy. Goście bawić się będą w domu weselnym „Tango” w Łajskach. Często imprezy tego typu przeznaczone dla parafian, proponują zabawę bezalkoholową. Nie jest tak w tym przypadku. Goście będą mogli napić się szampana, wina, a jeśli to nie wystarczy przynieść własny alkohol. Organizatorzy liczą na rozwagę w tej kwestii. Oprawę muzyczną zapewni grupa Prezmar. Choć lokal otrzymał zlecenie na raczej tradycyjne potrawy, menu brzmi imponująco: eskalopki z indyka pod pierzynką szałwiowo-szpinakową z mozarellą podawane z mini-kopytkami i marchewką koktajlową z prażonym sezamem, czy tort bezowy, to tylko wierzchołek góry lodowej. Biorąc pod uwagę tak zachęcającą oprawę, cena sylwestra przystępna w stosunku do oferty, choć nie najniższa…

Dla kogo?

Na ulotce znajduje się informacja, że na sylwester zaproszeni są wszyscy parafianie, ich rodziny i przyjaciele. Elżbieta Leszczyńska zapewnia, że tak naprawdę może przyjść każdy, kto będzie chciał w ten nieco inny sposób świętować Nowy Rok – 2017. Szczegóły i kontakt znajdują się na stronie parafii: www.odnowa.wieliszew.eu