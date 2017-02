Wieliszew. Sukcesy i porażki policji. Statystyki za 2016r

Niewielki spadek wykrywalności przestępstw, większa liczba wypadków śmiertelnych, więcej bójek, za to mniej kradzieży mienia, włamań, rozbojów i wymuszeń rozbójniczych oraz narauszeń nietykalności cielesnej. Tak wynika ze sprawozdania Komendanta Komisariatu Policji w Wieliszewie za ubiegły rok.

Jeśli chodzi o rodzaj popełnianych przestępstw w gminie Wieliszew w 2016 roku, niewiele się zmieniło. Komisariat cały czas prowadzi postępowania dotyczące kradzieży mienia, kradzieży z włamaniem do domków jednorodzinnych oraz domków letniskowych. Szczególnie narażone na tego typu przestępstwa są rejony Topoliny, Poddębia, Skierd i Sikor. W dalszej kolejności dochodzi tu do niszczenie mienia, bójek i pobić. Zdarzają się także kradzieże pojazdów. Kolejną sprawą są wypadki drogowe. Do najbardziej niebezpiecznych ciągów komunikacyjnych zalicza się w tej chwili DK 61 i DW 361. W ubiegłym roku odnotowano tutaj dwa wypadki śmiertelne.

Najczęstsze przestępstwa

W sprawozdaniu policji, które w środę 1 lutego przedstawiono na komisji bezpieczeństwa, porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej, mówiono o wykrywalności przestępstw w 7 kategoriach. W przypadku kradzieży mienia policjanci w 2016 roku odnotowali 47 przestępstw, co oznacza spadek przestępstw stwierdzonych w stosunku do roku poprzedzającego o 2 przestępstwa. Nastąpił wzrost wykrywalności z 14 do 60 procent. Spadła również liczba kradzieży z włamaniem z 65 w roku 2015 do 39 w 2016, przy czym spadła także ich wykrywalność z 28 do zaledwie 7 procent. Kradzieże samochodów pozostały na takim samym poziomie, za to wzrosła ich wykrywalność. W roku 2016 ze skradzionych 3 aut udało się odzyskać 1. W 2016 roku na terenie gminy doszło do 3 bójek, w 2015 do 1. Nastąpił spadek wykrywalności tych przestępstw o 50 procent. Spadła za to liczba rozbojów i wymuszeń rozbójniczych z 2 w 2015 roku do 1 w 2016. Tu wykrywalność była na zerowym poziomie. W przypadku niszczenia mienia w 2016 roku nastąpił spadek o 2 postępowania, zaś o 0,5 procenta wzrosła ich wykrywalność. Spadek wykrywalności o 25 procent zanotowano jednak co do naruszenia nietykalności cielesnej. Spadła jednak także liczba tego typu przestępstw.

Interwencje w liczbach

Ogólnie rzecz biorąc, łącznie z innymi postępowaniami w 2016 roku komisariat wszczął 295 spraw, co daje spadek w stosunku do roku poprzedniego o 13,3 procenta. Ogólna wykrywalność wszystkich przestępstw zmalała o 0,78 %. Łącznie w 2016 roku odnotowano 1745 wykroczeń. Zatrzymano na gorącym uczynku 57 osób. Kolejne 33 zatrzymane osoby to osoby poszukiwane. W ciągu roku wieliszewscy policjanci wylegitymowali 7409 osób i wlepili 518 mandatów. Wykonali 4784 interwencje zlecone, w tym 79 interwencji domowych, podczas których przemoc w rodzinie stwierdzono w 11 przypadkach. Jednym z większych sukcesów było zatrzymanie złodziei szyn kolejowych w Michałowie-Reginowie, gdzie sprawcom przedstawiono 33 zarzuty popełnienia przestępstwa, również na trenie innych gmin. Kolejny sukces to zatrzymanie w listopadzie grupy włamywaczy w Poddębiu.