ŻAK zrobi z Ciebie fachowca w dziesięć miesięcy!

Jeśli potrzebujesz nowych umiejętności i kwalifikacji, by znaleźć dobrze płatną pracę, możesz zdobyć je w dziesięć miesięcy. Taką możliwość daje Ci ŻAK. To szkoła, dzięki której szybko zyskasz solidne wykształcenie w atrakcyjnych specjalnościach, takich jak: wizażystka-stylistka, florysta, instruktor ds. terapii uzależnień czy opiekunka środowiskowa. Właśnie trwa zimowa rekrutacja w ŻAKU. Zajęcia rozpoczynają się w lutym.

Szkoły policealne jednoroczne, to wyjątkowa oferta, jaką Centrum Nauki i Biznesu ŻAK kieruje do wszystkich, którzy potrzebują szybkiego efektu. Coś dla siebie znajdą tu osoby dorosłe, poszukujące kwalifikacji w aż trzydziestu różnych specjalnościach. Są wśród nich profesje, które gwarantują znalezienie naprawdę dobrze płatnej pracy. Wystarczy zapisać się i rozpocząć naukę zaocznie. Potrwa ona tylko dziesięć miesięcy, a zwieńczona zostanie uzyskaniem dyplomu ukończenia nauki.

Jakie specjalności jednorocznych szkół ŻAKA cieszą się największym zainteresowaniem?

Nauka na kierunku wizażystka-stylistka pozwala na zapoznanie się z wiedzą nie tylko o tym jak fachowo zrobić piękny makijaż. Każda uczestniczka zajęć uczy się jak kompleksowo opracować wizerunek osoby – od doboru właściwych kosmetyków przez odpowiednią fryzurę, aż do modnego stroju, podkreślonego obuwiem i dodatkami. Całościowe spojrzenie na zagadnienie stylizacji dają uczestniczkom warsztaty budowania wizerunku.

Kto znajduje w sobie talent do zręcznego układania bukietów, powinien kształcić się jako florysta.

W ŻAKU ma taką możliwość i to zupełnie za darmo. Uzyskany dyplom pozwoli specjaliście tej branży natychmiast podjąć pracę w każdej kwiaciarni. Urozmaicone zajęcia gwarantują nie tylko zdobycie praktycznej wprawy, bo w ich programie jest też nauka języka obcego i podstaw przedsiębiorczości. To sprawia, że absolwenci przygotowani są do pracy w kraju i za zagranicą lub rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Instruktor ds. terapii uzależnień pomaga pacjentowi uwolnić się od nałogu. To ważna i potrzebna praca. Na zajęciach w ŻAKU dowiesz się jak uczestniczyć w planowaniu i prowadzeniu terapii uzależnień, indywidualnej lub grupowej, a także w grupach samopomocowych, czy ruchach abstynenckich. Instruktorzy ds. terapii uzależnień mogą ubiegać się o zatrudnienie w placówkach, udzielających różnorodnego wsparcia osobom uzależnionym, w tym, np. w: poradniach, ośrodkach, gabinetach, jednostkach prowadzących grupy wsparcia, stowarzyszeniach i fundacjach.

Opiekunka środowiskowa, po zdobyciu państwowego dyplomu, może pracować w wielu instytucjach, takich jak: ośrodki i domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, szkoły. Wszędzie tam potrzebne są osoby odznaczające się empatią i wysokimi kwalifikacjami, gwarantowanymi po zakończeniu dziesięciomiesięcznej nauki w szkole ŻAK. Kształcenie na tym kierunku jest bezpłatne.

Jak rozpocząć naukę? Nic prostszego. Po prostu wejdź na stronę www.zak.edu.pl i znajdź miejscowość najbliżej Twojego miejsca zamieszkania. Wybierz tego ŻAKA, który znajduje się najbliżej Ciebie, wypełnij formularz online www.zak.edu.pl/formularz i wyślij go przez Internet. Przynieś nam świadectwo ukończenia szkoły średniej i rozpocznij naukę w trybie zaocznym (co drugi weekend). Rekrutacja zimowa trwa. Pamiętaj: ilość miejsc jest ograniczona!