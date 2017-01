Northtec MTB Zimą 2017. Etap I w Chotomowie (500 zdjęć)

Northtec MTB Zimą 2017 to cykl zawodów rowerowych składających się z czterech etapów, którego pierwszy odcinek odbył się w Chotomowie, a dokładniej w Lasach Chotomowskich w gminie Jabłonna. Etap w Chotomowie dedykowany jest pamięci Andrzeja Wilczopolskiego, pasjonata psich zaprzęgów, pierwszego polskiego Mistrza Świata w tej dyscyplinie.



Na pierwszy ogień Chotomów i przepiękne o każdej porze Lasy Chotomowskie, gdzie nastąpiła inauguracja Northtec MTB Zimą. Następnie 5 lutego Karczew, 26 lutego Mrozy i finał imprezy 12 marca w Długosiodle. W chotomowskiej imprezie wystartowało ponad 400 amatorów kolarstwa MTB. Rywalizowano na dystansach Hobby – około 7km, Fit – około 24km i Mega – około 44km.

Uroczyste otwarcie przed głównym startem

Sportową imprezę otworzyli wójt Gminy Jabłonna Jarosław Chodorski, który był pod ogromnym wrażeniem startujących w takich trudnych zimowych warunkach oraz Cezary Zamana, organizator cyklu, znakomity niegdyś kolarz szosowy, reprezentant Polski, Mistrz Polski, a także zwycięzca Tour de Pologne w 2003 roku.

Dystans Hobby

Na dystansie Hobby (około 7km) najlepszym zawodnikiem okazał się Mateusz Szyszko (Warszawski Klub Kolarski), który trudną, leśną trasę pokonał w 28:06. Minutę i sekundę później linię mety minął jego kolega klubowy Szymon Lachowicz. Podium uzupełnił Michał Gruca (Kamyk Radzymin MTB TEAM) – 30:18. Wśród kobiet najlepszą okazała się Weronika Jankowska z Sulejówka. Do zwycięstwa potrzebowała 32 minuty i 30 sekund. Drugą lokatę wywalczyła Malwina Krzyczkowska (UKS Victoria Radzymin) – 34:02. Trzecie miejsce przypadło Jagodzie Rzeszot (Cykliści Rypin) – 39:33.

Dystans FIT

Na dystansie FIT (około 24km) triumfował Adam Płoski (T4B Bike Team), który pokonał trasę w 1:02:19. Za nim do mety dotarł Grzegorz Marcinkiewicz (Świat Rowerów Racing Team) w czasie 1:02:54. Trzeci stopień podium zajął Robert Sawa (Auto Mik Team) – 1:03:08. Pierwszą kobietą, która dotarła do mety była Justyna Tarnowska (GO Sport AK-SPED TEAM). Potrzebowała na to 1:13:37. Drugie miejsce wywalczyła Aleksandra Lach (UKK Huragan Wołomin) – 1:18:48, a trzecie miejsce zajęła Beata Moćko (Shockblaze Team) – 1:21:18.

Dystans Mega

Najdłuższy dystans imprezy (około 44km) najszybciej pokonał Arkadiusz Jusiński (Retro Rowery Duda Team), który pokonał trasę w 1:40:47. Drugą lokatę wywalczył Andrzej Rozpłoch z Białegostoku – 1:42:40. Trzecie miejsce i najniższy stopień podium przypadł Markowi Stramowi (Gerappa) – 1:44:39. Najszybszą kobietą okazała się Anna Ostrowska (T4B Bike Team), która na przejechanie trasy potrzebowała 2:04:58. Drugą zawodniczką najdłuższego dystansu była Dorota Rajska (Roche Cycling Team) – 2:05:12. Trzecią lokatę wywalczyła Joanna Gumieniak (MayerSport BokserskAutoserwis) – 2:06:19.

