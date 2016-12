Jabłonna. Darmowe porady prawne pod „Kauflandem”

Pod jabłonowskim „Kauflandem” trwają bezpłatne porady prawne dla konsumentów. Organizatorem akcji jest stowarzyszenie „Dextrum”.

– Jesteśmy w Jabłonnie od 21 do 24 grudnia br. w godzinach od 9 do 17 przed sklepem „Kaufland”. Zapraszamy również do odwiedzenia naszego punktu – zaprasza mieszkańców powiatu legionowskiego Anna Dudek, prezes zarządu stowarzyszenia „Dextrum”. Przez te kilka dni, legionowianie mogą skorzystać z darmowych konsumenckich porad prawnych. Akcja realizowana jest w ramach zadania publicznego „Bezpłatna świąteczna pomoc prawna dla konsumentów” i finansowana z środków Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK).