Jabłonna. Druhowie z OSP Chotomów mają dość beztroskich kierowców

Druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej w Chotomowie zaczęli robić zdjęcia samochodom zaparkowanym na wjeździe do ich remizy. Pozostawione w tym miejscu auta nie jeden raz utrudniały im wyjazd do akcji ratunkowej.

– Walczymy o to, by nikt nie parkował nam na bramach garażowych utrudniając wyjazd – mówi Grzegorz Doczekalski przedstawiciel OSP w Chotomowie. Jak mówi, ludźmi, którzy porzucają pojazdy pod remizą, w większości przypadków kieruje zwykłe lenistwo. Ma rację, bo tuż obok budynku jest plac, który przez większość czasu stoi pusty. – Ludziom po prostu nie chce się stanąć na parkingach obok, jak idą do sklepu monopolowego na przeciwko czy chociażby na pocztę – mówi Pan Grzegorz.

Będą dokumentować

Na podjeździe przed remizą obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju. Informuje o tym stosowny znak drogowy. Druhowie podczas wyjazdów na akcje nie jeden raz zmuszeni byli do manewrowania pomiędzy zaparkowanym na podjeździe samochodami. Jest to niebezpieczne, a przede wszystkim opóźnia to ich czas dojazdu na miejsce zdarzenia. Zniechęceni zachowaniem beztroskich kierowców zaczęli dokumentować ich zachowanie. Na jednym z portali społecznościowych stworzyli galerię zdjęć, gdzie publikują dokonania kierowców. W zamyśle druhów ma to skłonić kierowców do zastanowienia się nad swoim zachowaniem.

Galerie zdjęć można śledzić w TYM miejscu.