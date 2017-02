Jabłonna. Modzelewski: Nie widzę potrzeby przeprowadzania referendum

Rada Gminy Jabłonna ma w najbliższym czasie wypracować wspólne stanowisko w sprawie proponowanej przez „Prawo i Sprawiedliwość” ustawy o ustroju miasta Warszawy. Wiele wskazuje na to, że do referendum nie dojdzie, ale uchwała w sprawie zmian prawdopodobnie będzie głosowana na najbliższej sesji rady.

– Jako Rada Gminy Jabłonna spotkamy się w najbliższych dniach, najbliższych godzinach – mówił w czwartek 9 lutego Witold Modzelewski, przewodniczący rady. Według niego referendum nie jest jednak potrzebne.

Modzelewskiemu w projekcie ustawy autorstwa PiS nie podoba się m.in. ograniczanie niezależności samorządów, odgórne narzucanie niektórych decyzji gminy i scentralizowanie władzy.

– Jestem zdecydowanym przeciwnikiem tego projektu ustawy, który nam zaproponowano. Uważam to za bubel, zresztą tak jak prawdopodobnie wszyscy samorządowcy. Jest to bubel legislacyjny. W ogóle nie ma możliwości, żeby to weszło w życie. To jest poza wszelką dyskusją – twierdzi przewodniczący rady gminy.

Jak tłumaczy, poza tym, że z dokumentu w ogóle trudno czegokolwiek się dowiedzieć – zwłaszcza o gminach – ustawa zabrałaby samorządom wpływ na politykę przestrzenną

– To my mamy kierować tą polityką, a nie jakiś radny z np. z Grodziska Mazowieckiego ma nam mówić, jak w przyszłości ma wyglądać nasz Chotomów i nasza Jabłonna. Mam nadzieję, że my jako samorząd lokalny będziemy meli duży wpływ na to, jak ta ustawa będzie wyglądała, że zostanie wypracowany wspólny kompromis w tej sprawie – dodaje Witold Modzelewski.

Jednocześnie przewodniczący RG Jabłonna zgadza się z tym, że od związku metropolitarnego nie da się uciec. Musi on jednak powstawać za zgodą i w porozumieniu z samorządowcami i mieszkańcami gmin, które weszłyby do metropolii.