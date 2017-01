Jabłonna. Legionowski PiS sprawdza działalność firmy syna radnego Syguły

Ostatnia część posiedzenia sesji Rady Gminy Jabłonna, która odbyła się 28 grudnia 2016 r., była niezwykle interesująca.

Radny Arkadiusz Syguła poruszył kwestię związaną z tym, iż legionowski PiS wystosował pismo do Urzędu Gminy Jabłonna z prośbą o udostępnienie pewnych danych związanych z działalnością firmy jego syna – BUDOBAX-u. Emocje sięgnęły zenitu, a pod adresem wójta padła groźba, że będzie ścigany „do końca życia i jeszcze jeden dzień”.

11 listopada do Urzędu Gminy dotarło pismo napisane 8 dni wcześniej. Podpisane zostało przez Konrada Michalskiego w imieniu legionowskiego Prawa i Sprawiedliwości. Michalski jest obecnie członkiem regionalnej Komisji Rewizyjnej PiS i współpracownikiem senatora Jana Żaryna. W piśmie zwrócono się z prośbą udostępnienia kopii dokumentów dotyczących przeprowadzonych przez firmę BUDOBAX robót budowlanych na terenie gminy Jabłonna w latach 2008 – 2016. Poproszono o dokumenty dotyczące: dat zleceń, numerów umów zlecenia, kwot, na które opiewają konkretne zlecenia, opisów wykonywanych robót, ich miejsca. Ponadto wystąpiono o informację na temat tego, czy umowy zawierane były w drodze przetargu nieograniczonego czy zapytania ofertowego. Adresatów interesuje także wykaz wykonawców pytanych w przypadku zapytania ofertowego, osób które wybierały wykonawcę, a nawet stan badań destruktu i kruszywa, których firma BUDOBAX używała.

Udostępniono/nie udostępniono

Jak wyjaśnił podczas sesji mecenas Sławomir Markowski, faktury i dokumenty zostały udostępnione w drodze dostępu do informacji publicznej. – Każdy, nawet anonimowo może wystąpić o taką informację i ma obowiązek ją otrzymać – przekonywał. Nie wszystkie jednak dane mogły być wnioskodawcą udostępnione. – Jeśli chodzi o kwestię wnioskowanych przez tę organizację zestawień – zostało wysłane pismo z prośbą o wykazanie interesu prawnego. (…) Nie otrzymaliśmy odpowiedzi w tym zakresie – informował. W przypadku informacji przetworzonej, niezbędne jest bowiem wykazanie interesu prawnego.

Gra emocji

Trudno się dziwić, że radny Arkadiusz Syguła był pod wpływem emocji. – Mój syn po nocach odśnieżał ulice. Mój syn ratował wały przez dwa tygodnie i mojemu synowi 48 tys. nie zapłacono za wykop – przypominał zebranym. Syguła obwiniał wójta Jarosława Chodorskiego i wicewójta Marcina Michalskiego o zaistniałą sytuację. Przewodniczący Rady Gminy Jabłonna Witold Modzelewski nie działał na rzecz załagodzenia sytuacji, wręcz przeciwnie. – Panowie, każdy z nas ma rodzinę. To rzecz święta dla każdego z nas – mówił.

W świetle prawa

Ustawa o dostępie do informacji publicznej stanowi o tym, że organ administracji jest zobowiązany do udostępnienia jej bez zbędnej zwłoki. Nie może się to dokonać później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 1). W razie zaniechania udzielenia odpowiedzi organ naraziłby się na skargę na bezczynność w sądzie administracyjnym. W świetle tych przepisów groźba wystosowana przez Sygułę pod adresem wójta wydaje się bezzasadna. – Jeśli firma po 18 latach straci dobre imię panie wójcie, będę pana ścigał do końca życia i jeszcze jeden dzień – grzmiał podczas sesji Arkadiusz Syguła.

Nadgorliwość

Radny Syguła ma żal do urzędu za udostępnienie większej ilości informacji, niż wskazano w piśmie PIS-u. Według tego, co jest napisane w jego treści, wnioskodawcę interesowały dokumenty związane z robotami budowlanymi BUDOBAX-u. Tymczasem udostępnione zostały również dokumenty związane z pracami związanymi z odśnieżaniem. Radny uznaje to za „potężną nadgorliwość”. – Gdybyśmy podczas odśnieżania robili bałwany, to można byłoby zaliczyć to do robót budowlanych. To jednak nie miało miejsca – wyjaśnia ironicznie i trudno nie przyznać mu w tym punkcie racji…

Spokojny?

Syguła twierdzi, że nie obawia się, ponieważ działalność firmy zawsze mieściła się w granicach prawa. W tej sytuacji pytamy, dlaczego tak bardzo się denerwuje. Okazuje się, iż chodzi przede wszystkim o zranione ojcowskie uczucia. – Ja się o nic nie boję. Jak ktoś chce walczyć to bierze dzidę, strój i walczymy. Jednak wara od dzieci. Firma nie jest moja, ale mojego syna – mówi. Jak wyjaśnia naszej redakcji, faktury z 2008 i 2009 r. były już kontrolowane przez CBA, które nie wykazało żadnych nieprawidłowości. Dociekania legionowskiego Prawa i Sprawiedliwości nazywa bardzo ostro – „inwigilacją”.

Oświadczenie PiS

Oficjalne zapytanie PiS-u ma się jednak nijak do tajnej obserwacji lub nadzoru. Mimo wszystko zainteresowanie akurat tą konkretną firmą może zastanawiać. Nasze zapytanie skierowane do Biura PiS dotyczące zainteresowania BUDOBAX-em nie pozostało bez odpowiedzi. – Prawo i Sprawiedliwość zawsze będzie interesowało się przestrzeganiem prawa. Dotarły do nas ostatnio niepokojące wiadomości, dlatego wystąpiliśmy z prośbą o pewne dane dotyczące firmy BUDOBAX. Upublicznienie zamiaru działań w tej sytuacji jest sprzeczne z interesem PiS – odpowiedział w oficjalnym oświadczeniu z dn. 29.12.2016 r. Konrad Michalski w imieniu Biura PiS w Legionowie.