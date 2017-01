Legionowo. Policjanci uratowali 29-letnią kobietę

Starszy sierżant Paweł Słomczyński i sierżant sztabowy Łukasz Dalecki z legionowskiego komisariatu policji uratowali życie 29-letniej kobiecie.

W minioną niedzielę (22 stycznia br.) przed godziną 14 w jednym z opuszczonych legionowskich budynków, 29-letnia kobieta prawdopodobnie usiłowała popełnić samobójstwo. W tym samym czasie, dwaj patrolujący ulice miasta policjanci, starszy sierżant Paweł Słomczyński i sierżant sztabowy Łukasz Dalecki postanowili sprawdzić, czy akurat w tym konkretnym opuszczonym budynku nie gromadzą się przypadkiem osoby małoletnie lub bezdomne. – Po wejściu do środka zauważyli kobietę, która próbowała targnąć się na swoje życie. Kobieta dawała oznaki życia. Policjanci natychmiast przystąpili do akcji reanimacyjnej. Jednocześnie jeden z nich powiadomił dyżurnego komendy, by pilnie wezwał karetkę. Po krótkim czasie kobieta odzyskała przytomność i zaczęła samodzielnie oddychać. Do czasu przyjazdu załogi pogotowia ratunkowego policjanci cały czas obserwowali jej stan. 29-latka trafiła do szpitala, gdzie teraz zajmą się nią lekarze – relacjonuje przebieg tych tragicznych zdarzeń podkom. Emilia Kuligowska, oficer prasowy Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.

Policjanci na medal!

Służący już od wielu lat w policji, starszy sierżant Paweł Słomczyński i sierżant sztabowy Łukasz Dalecki dzięki swojej postawie i profesjonalnie przeprowadzonej akcji uratowali ludzkie życie, zapobiegając tym samym wielkiej tragedii. Ich zachowanie powinno stać się wzorem dla kolegów po fachu.