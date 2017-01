Legionowo. Wymienią windy na peronach. Trochę jeszcze na nie poczekamy

Jest szansa, że windy zamontowane na peronach na głównej legionowskiej stacji kolejowej zostaną wymienione. Urzędnicy robią wszystko, aby jesienią br. mieć komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia ich modernizacji.

– Windy na peronie od strony centrum miasta nie działają – zgłosiła radna Małgorzata Luzak 28 grudnia na sesji rady miasta. Wiceprezydent Marek Pawlak zasugerował radnej regularne zgłaszanie bieżących usterek tych dźwigów do firm serwisujących. Pawlak zapowiedział zarazem, że legionowski ratusz, oprócz zadaszenia łącznika między przejściem podziemnym a dworcem, chce na swój koszt wymienić windy. Jak się jednak okazuje, wcale nie jest to taka prosta sprawa, bowiem tereny te należą do kolejarzy.

Budowa na jesieni?

– Wydaje mi się, że przez cały przyszły rok, ja mam nadzieję, że do jesieni 2017r. będziemy procedować zgody na te inwestycje. Jak dobrze pójdzie, na jesieni będziemy mieć komplet dokumentów niezbędnych do rozpoczęcia budowy – wyjaśniał radnym w grudniu 2016r. wiceprezydent Marek Pawlak. Pierwsza akceptacja formalnie uzyskana od kolejarzy ma dotyczyć rozbudowy obecnych szybów windowych, bowiem, aby wstawić w nie nowoczesne i mało awaryjne windy osobowe, szyby te trzeba poszerzyć.- Wstępną zgodę na wymianę szybu otrzymaliśmy od PKP Polskich Linii Kolejowych Zakładu Linii Kolejowych z ulicy Jagiellońskiej w Warszawie. Dotyczy ona prac projektowych. Procedura uzyskiwania wszystkich uzgodnień jest jednak wieloetapowa, bardzo długa i skomplikowana. Tych wszystkich zgód od wszystkich spółek kolejowych musimy uzyskać bardzo wiele. Kompletnych uzgodnień jeszcze nie mamy – wiceprezydent cierpliwie tłumaczył dociekliwemu radnemu Józefowi Dziedzicowi, informując zarazem pozostałych radnych, że koszt całej tej inwestycji może oscylować w granicach nawet 1 mln zł.