Legionowo. Zapowiadają się zmiany tras darmowych autobusów. D3 ominie centrum

Szykują się spore zmiany w trasach i rozkładach jazdy 3 bezpłatnych autobusów dowożących legionowian do Centrum Komunikacyjnego. Od 2 stycznia 2017r. linia D3 zmieni swą dotychczasową trasę, linia D2 pojedzie dalej, zaś trasa linii D1 zostanie nieco zmodyfikowana – tak przynajmniej wynika z właśnie trwającego przetargu na przyszłoroczną obsługę tych 3 darmowych legionowskich autobusów.

Linia D3 obsłuży Bukowiec i Piaski

Najwięcej zmian szykuje się w przebiegu trasy linii D3 dotychczas dowożącej legionowian z osiedla Młodych i III Parceli do centrum miasta. Obecnie autobus ten rusza z osiedla Młodych i jedzie do stacji kolejowej PKP Przystanek, następnie zaś ulicami Parkową, Jagiellońską i Słowackiego dojeżdża do legionowskiego dworca. Od 2017 r. trasa autobusu zmieni się diametralnie. D3 nie dojedzie już do Błękitnego Centrum, ominie także PKP Legionowo Przystanek, szkołę specjalną i szkołę „dwójkę”. Zgodnie z wprowadzonymi poprawkami autobus ma ruszać z osiedla Młodych i jeździć ulicami Suwalną, Cynkową, Aleją Legionów, Wyszyńskiego i Kolejową do stacji PKP Legionowo Piaski, następnie zaś ulicami Piaskową i Szwajcarską do głównej stacji PKP Legionowo, potem z kolei ulicami Plantową i generała Bolesława Roi do osiedla Nowy Bukowiec. – Przystanek „Ks. Skorupki 01” wypada z obsługi i tym samym cały ciąg Jagiellońskiej, między Parkową a Piłsudskiego. Trochę osób jednak na tym odcinku obecną linią D3 jeździ – żalą się internauci na legionowskich forach.

Linia D2 dojedzie do osiedla Młodych

Linia D2, dotychczas dowożąca legionowian z III Parceli, Przystanku, Ludwisina i osiedla Sobieskiego do centrum miasta w 2017r. pojedzie dłuższą trasą. Obecnie autobus ten wyrusza spod stacji kolejowej PKP Legionowo Przystanek. W 2017r. wyruszy zaś z Osiedla Młodych, a do stacji PKP Legionowo Przystanek dojedzie ulicami Suwalną, Cynkową, Aleją Legionów, Aleją Róż, Piastowską i Krakowską, pokonując po drodze tunel i rondo Poniatowskiego. Stamtąd do swej pętli przy Centrum Komunikacyjnym dojedzie już swoją standardową trasą, czyli ulicami Jagiellońską, Parkową, Sobieskiego, Piłsudskiego i Kościuszki. – Linia D2 po wyjeździe z tunelu powinna skręcać w lewo w Aleję Legionów i dalej jechać ulicami Złotą, Kolejową, Wyszyńskiego, Aleją Legionów, Cynkową i Suwalną w kierunku osiedla Młodych. Droga powrotna autobusu powinna wyglądać analogicznie, czyli z osiedla Młodych przez ulice Cynkową, Aleję Legionów, Wyszyńskiego, Kolejową, Złotą i Aleję Legionów do tunelu – sugerują internauci. – Z tego rejonu wielu starszym osobom zależy na bezpośrednim dojeździe do centrum i nie ma co ukrywać, że w dużej części w okolice Kliniki Mediq. Ponadto, dla młodzieży byłby to dogodny dojazd zarówno do Zespołu Szkół na Kolejowej i do nowej filii biblioteki, jak również do szkoły podstawowej nr 2 – uzasadniają następnie swoje spostrzeżenia.

Linia D1 bez zmian

Tymczasem trasa linii D1, na co dzień dowożącej legionowian z Grudzi i osiedla Piaski, a także nieporętczan z Józefowa do centrum miasta, w 2017r. ulegnie tylko niewielkiej modyfikacji. Na trasie tego autobusu zacznie funkcjonować jeden dodatkowy przystanek „Siwińskiego”. Autobus ten w dalszym ciągu będzie jeździł po następującej trasie: Józefów Główna – Wspólna – Grudzie – Zegrzyńska – Piaskowa – Aleja Sybiraków – Zegrzyńska – Warszawska – Jagiellońska – Piłsudskiego – Sobieskiego – Krasińskiego – Sowińskiego – Mickiewicza.

Autobusy będą rzadziej kursowały

Zauważyć wypada, że kosztem wydłużenia tras linii D2 i D3 oraz czasu ich kursowania do okolic godziny 21, spadnie niestety częstotliwość ich kursowania, z obecnych 30 do 60 minut w 2017 r. Autobusy te zamiast dotychczasowych 20 kursów dzienne, w 2017r. realizować będą tylko 15. – Jak na „dowozówkę” do pociągu to bardzo słabo – żali się 34-letni Adam z legionowskiego Ludwisina. Linia D1 w dalszym ciągu ma realizować 14 kursów w dni powszednie i 7 kursów w soboty. Autobus wciąż będzie jeździł z częstotliwością nie większą niż co godzinę.

Niskopodłogowe D-2?

W rozpisanym przetargu na bezpłatny dowóz legionowian do Centrum Komunikacyjnego, określono też wymagania względem realizujących go autobusów. Okazuje się, że pojazdy te nie mogą mieć więcej, jak 9 lat. Dodatkowo, w przypadku autobusów obsługujących linie D1 i D3 mają one mieścić po 40 osób i mogą być jedno-drzwiowe. Tymczasem, w przypadku autobusu realizującego kursy na trasie linii D2 ma być on niskopodłogowy lub nisko-wejściowy z drzwiami w układzie 2-2-2. – Żaden z obecnie kursujących na tych trasach autobusów nie spełnia wymogów miasta określonych w przetargu – zauważa jeden z internautów.

Przetarg nieograniczony na całoroczną obsługę w 2017r. 3 darmowych linii dowozowych dla legionowian, D1, D2 i D3 trwa. Oferty można składać do najbliższego piątku (25 listopada br.).