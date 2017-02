Legionowo. Zaprojektują przebudowę Sikorskiego, Handlowej i Kościuszki

Ratusz ogłosił konkursy na projekty modernizacji i budowy dla kilku legionowskich dróg. Zamiarem władz jest wybudowanie brakującego odcinka ulicy generała Władysława Sikorskiego, a także przebudowa ulic Handlowej i Tadeusza Kościuszki oraz osiedlowej uliczki biegnącej wzdłuż garażu wielopoziomowego na os. Piaski.

Przetarg obejmujący te wszystkie zadania drogowe rozstrzygnięty zostanie być może już w najbliższy poniedziałek (13 lutego br.). Co ważne, dotyczy on jedynie przygotowania kompletnych dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla tych drogowych przedsięwzięć, zaś następnie darmowego nadzorowania przez autorów zwycięskich projektów prac budowalnych wykonywanych na tych legionowskich drogach. Projekty drogowe, zgodnie założeniami jeszcze trwającego konkursu powinny zostać opracowane najpóźniej do końca pierwszego półrocza br.

Modernizacja Handlowej i Kościuszki

Jako pierwsze pod „ołówki” projektantów mają trafić ulice Handlowa i Tadeusza Kościuszki w Legionowie. Ulica Handlowa na blisko 240 m odcinku rozciągającym się od ulicy Daliowej do DK 61 unowocześniona zostanie ścieżką rowerową. Także na przeszło 290 m odcinku ulicy Tadeusza Kościuszki, położonym między DK 61, a ulicą Marszałka Józefa Piłsudskiego, oprócz przebudowy tamtejszej jezdni powstanie też dwukierunkowa ścieżka rowerowa. W pierwszym półroczu br. powinniśmy doczekać się też projektu przebudowy znajdującej się przy przydworcowym garażu wielopoziomowym drogi wewnętrznej na legionowskich Piaskach. Droga ta zostanie zmodernizowana na 320 m odcinku, między Aleją I Dywizji Zmechanizowanej, a DK 61. Na projekt i wykonanie tej inwestycji w tegorocznym legionowskim budżecie łącznie zabezpieczono 100 tys. zł.

Dobudują Sikorskiego

W ramach tego samego konkursu ma również powstać kompletny projekt budowy 220 m kawałka ulicy generała Władysława Sikorskiego w Legionowie. Nowa jezdnia wraz z infrastrukturą towarzyszącą powstanie na odcinku tej drogi rozciągającym się od ulicy biskupa Władysława Bandurskiego do ulicy Olszankowej.