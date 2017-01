Powiat dostał klucz do Stolicy Kultury Mazowsza 2017 (galeria, wideo)

Tytuł „Stolica Kultury Mazowsza 2017” i 100 tysięcy złotych na organizację wydarzeń kulturalnych otrzymał Powiat Legionowski w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

Część oficjalną uroczystości organizowanej 28 stycznia br., we współpracy z gminnymi ośrodkami kultury i lokalnymi artystami, w sali widowiskowej legionowskiego ratusza otworzył Wicemarszałek Województwa Mazowieckiego i jednocześnie Przewodniczący Kapituły Konkursowej Wiesław Raboszuk. Zaprosił on na scenę Starostę Legionowskiego Roberta Wróbla oraz Wicestarostę Otwockiego Pawła Rupniewskiego do symbolicznego przekazania Klucza do Stolicy. W trakcie imprezy głos zabrała także Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego i zarazem Przewodnicząca Komisji Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bożena Żelazowska.

Pierwszym z zaplanowanych na ten wieczór wydarzeń kulturalnych był koncert zespołu Mateusz Smoczyński Quintet. Cieszący się ogromnym uznaniem i międzynarodową sławą skrzypek jazzowy wraz z kolegami wykonali utwory ze swojej najnowszej płyty, której premierę zaplanowano na kwiecień br. Autorami kompozycji, w których znaleźć można wiele nawiązań do polskiej muzyki ludowej, amerykańskiego folku i muzyki klasycznej, są Mateusz Smoczyński i jego brat Jan. Oprócz lidera w skład kwintetu wchodzą najwybitniejsi polscy muzycy jazzowi: Konrad Zemler (gitara), Jan Smoczyński (fortepian) – na inauguracji w jego zastępstwie wystąpił pianista Łukasz Ojdana, Wojciech Pulcyn (kontrabas) i Michał Miśkiewicz (perkusja). Goście mieli także okazję obejrzeć występ Zespołu Tańca Ludowego „Promyki” z Wieliszewa oraz spektakl Teatru Strefa Podmiejska z Nieporętu pt.: „Wesele u drobnomieszczan” Bertolta Brechta.

Jak zapowiadają władze starostwa, przed nami rok pełen wydarzeń kulturalnych, które zorganizowane zostaną pod szyldem Stolicy Kultury Mazowsza 2017. Oferta przygotowana przez poszczególne gminy została opracowana w oparciu o uwarunkowania historyczne, geograficzne i lokalne tradycje oraz aktualnie panujące na rynku kulturalnym trendy. Znajdą się w niej wydarzenia odbywające się cyklicznie, które zdążyły już zyskać popularność i przychylność mieszkańców ciesząc się ogromnym powodzeniem, oraz propozycje całkiem nowe, jednorazowe, uwarunkowane dynamiką kalendarza.