Powiat. Jest mokro, zrobi się ślisko. Gwałtowna zmiana pogody

Od wczorajszego wieczoru w powiecie legionowskim padał mokry śnieg. Obecnie temperatura utrzymuje się powyżej 0 stopni C, ale już dzisiejszej nocy chwyci ostry mróz. Ta nagła zmiana może spowodować silne oblodzenia. Zawczasu ostrzegamy więc kierowców i pieszych.

W nocy biały śnieg otulił powiat legionowski. Po wietrznej nocy nie jest już tak pięknie. Plusowa temperatura roztopiła biały puch, a chodniki i ulice pokryły się mokra breją. W ciągu dnia temperatura utrzymywać się będzie na poziomie 1 – 2 stopnia C i możliwe będą przelotne opady deszczu ze śniegiem. Warunki pogodowe dodatkowo pogarszać będą mocne podmuchy wiatru osiągające niekiedy ponad 50 km/godz.

Nagła zmiana pogody

W nocy ze środy na czwartek niż Axel ustąpi miejsca wyżowi Zygmuntowi, co przyniesie za sobą nie tylko drastyczny skok ciśnienia (z 990 hPa do 1018 hPa), ale także gwałtownie obniżenie temperatury, do około -7 stopni C. Nagłe przyjście mrozu może skuć lodem mokre chodniki i ulice. Ostrzegamy więc kierowców, by zdjęli nogę z gazu, bo może zrobić się naprawdę ślisko. Jutro niewielkie opady śniegu mogą wystąpić rano, potem w ciągu dnia zacznie pojawiać się słońce, wiatr osłabnie, ale mróz nie odpuści.

W kolejnych dniach będzie już coraz zimniej. W piątek słupki rtęci nie wskażą więcej niż -9 stopni C, w sobotę utrzymywać się będą na poziomie -12 stopni C, a niedzielę znów około -9 stopni C. Weekend zapowiada się mroźny, ale słoneczny. Ocieplenie ma przyjść dopiero po środzie. Wtedy też znów może zrobić się wietrznie.