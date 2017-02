Powiat. 4 mężczyzn ściganych listami gończymi wpadło w ręce policji

Miniony weekend (11-12 luty br.) dla legionowskich śledczych okazał się bardzo owocny. Traf chciał, że w ich ręce wpadło aż 4 ściganych przez krajową temidę mężczyzn.

Dzień, jak co dzień?

– Do legionowskiej komendy, każdego dnia wpływają kolejne nakazy doprowadzeń, listy gończe, czy też zarządzenia o ustaleniu miejsca pobytu osób poszukiwanych – objaśnia st. asp. Justyna Stopińska z Komendy Powiatowej Policji (KPP) w Legionowie.

Wpadł na kradzieży sklepowej

Warszawskie organa ścigania poszukiwały 2 mężczyzn. Obaj ostatnio wpadli na terenie powiatu legionowskiego. Miejsce pobytu pierwszego z nich ujawnili policjanci z Wieliszewa, zaś drugiego ich koledzy po fachu z Serocka. Trzeciego osobnika ścigała legionowska temida. Wydała nawet za nim list gończy w celu m.in. zmuszenia go do odbycia kary 1 roku więzienia. Poszukiwany wpadł podczas rutynowego policyjnego patrolu. Czwarty ścigany mężczyzna został ujęty na gorącym uczynku w trakcie kradzieży sklepowej. – Po sprawdzeniu przez funkcjonariuszy okazało się, że mężczyzna miał stawić się do zakładu karnego Warszawa Białołęka celem odbycia kary 135 dni pozbawienia wolności za popełnione przestępstwo – relacjonuje st. asp. Justyna Stopińska z legionowskiej komendy.