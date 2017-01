Powiat. Nie czyścili kominów? O mało nie spaliły im się domy. 5 interwencji straży

W miniony długi styczniowy weekend (6-8 stycznia br.) strażacy mieli ręce pełne roboty. Plagą okazały się pożary sadz w kominach. Przy gaszeniu tego typu pożarów strażacy interweniowali aż 5 razy.

W piątek (6 stycznia br.) tuż przed północą 3 zastępy strażackie gasiły pożar obudowy kominkowej w drewnianym domku jednorodzinnym stojącym przy ulicy Spokojnej w wieliszewskim Skrzeszewie. Tu co prawda przyczyną ich interwencji nie był pożar sadzy, lecz jak się podczas akcji ratowniczej okazało, ogień pojawił się w obudowie kominka najprawdopodobniej przez uszkodzony przewód kominowy.

4 kominy w jeden dzień

W sobotę (7 stycznia br.) sadze zapaliły się w aż 4 kominach. Pierwszą interwencję tego typu strażacy podjęli jeszcze w nocy z piątku na sobotę. Przez blisko 1,5 godziny gasili wówczas pożar sadz kominowych w budynku mieszkalnym mieszczącym się przy ulicy Ogrodowej w wieliszewskiej Olszewnicy Starej. Następnie, kilka minut po godzinie 18, wezwano ich na ulicę Radzymińską do Serocka. W stojącym pod tym adresem domku jednorodzinnym też zapaliły się sadze kominowe. Strażacy gasili pożar, zaś po jego ugaszeniu sprawdzali przez przeszło 3 godziny, czy w pomieszczeniach tego domku nie ma tlenku węgla. W międzyczasie, bo kilka minut po godzinie 19, strażacy z innego zastępu przez ponad godzinę gasili jeszcze jeden pożar sadz kominowych. Tym razem ogień pojawił się w domku jednorodzinnym przy ulicy Pięknej w jabłonowskim Chotomowie. Kilka minut po godzinie 23 aż 5 zastępów strażackich wezwano na ulicę Polną do serockiej Kani Nowej. Tam okazało się, że pożar sadz kominowych przeniósł się do domowej kotłowni. Strażacy uporali się z ogniem w ciągu nieco ponad 1,5 godziny.

5. pożar w niedzielny poranek

W niedzielę (8 stycznia br.), tuż przed godziną 10 sadze zapaliły się w kominie znajdującym się w budynku jednorodzinnym przy ulicy Przyszłość w nieporęckim Stanisławowie Pierwszym. Strażacy w ciągu godziny opanowali groźną dla życia i zdrowia ludzi sytuację. Na szczęście we wszystkich tych pożarach żaden człowiek nie ucierpiał i nie było żadnych osób poszkodowanych.

Nie czyścili kominów?

Przyczynami weekendowych pożarów sadz kominowych były najprawdopodobniej nieodpowiednie konserwacja i codzienne użytkowanie przewodów kominowych. Strażacy z doświadczenia wiedzą, że do pożaru sadz kominowych zazwyczaj dochodzi w wyniku nieprawidłowej eksploatacji urządzeń i instalacji grzewczych, a także z powodu nieterminowego czyszczenia przewodów kominowych i palenisk, lub co gorsze w ogóle z powodu braku tego typu czyszczenia.

Trzeba wiedzieć, co palić

Strażacy przypominają, że w piecach grzewczych nie wolno spalać tzw. resztek, śmieci i odpadów komunalnych, które powinny być oddawane na wysypisko śmieci. Bardzo złożone materiały chemicznie w piecu spalą się tylko częściowo. Po za tym, wytwarzają duże ilości cząstek sadzy, która następnie odkłada się w przewodach kominowych.